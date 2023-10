"La ringhiera del Margine Rosso a Quartu come quella di Mestre, cade a pezzi ed è pericolosa"

La ringhiera del Margine Rosso sul lungomare di Quartu come quella di Mestre, dove si è verificata la tragedia dell’autobus volato giù che ha provocato la morte di 21 persone e il ferimento di altre 15. Le foto, effettivamente inquietanti, sono pubblicate su Facebook da un utente, Roberto Porqueddu, che scrive: “Se un bus pieno di persone per un qualsiasi motivo sbanda pur a velocità ridotta e fa un volo di 10 metri finendo in mare non venitemi a dire che la colpa è delle batterie elettriche del bus. Ringhiera Margine rosso a Quartu Sant’Elena identica a quella installata a Mestre negli anni ’60”.

“Questa ringhiera non è da adesso così ma da molto tempo”, conferma una commentatrice. E in effetti, le iommagini delle due ringhiere sono perfettamente sovrapponibili.

E in effetti, uno degli elementi sotto accusa nella drammatica vicenda di Mestre è proprio la tenuta della ringhiera, che per un tratto addirittura si interrompe, proprio il tratto in cui il bus è precipitato, e che appare in condizioni davvero pessime, semi divelta e arrugginita. Fra l’altro, in quel tratto ci sarebbe dovuto essere un guardrail e non una ringhiera.