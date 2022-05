Cagliari

Pugno duro della Giunta Solinas. Spariscono le sanzioni minime

Se fino a ieri chi utilizzava falciatrici e mietitrebbie al di fuori di un’area boscata e non aveva con sé un estintore rischiava di incorrere in una sanzione amministrativa di 100 euro, da oggi la multa sarà di 10.000 euro. È quanto prevedono le nuove prescrizioni regionali antincendio approvate nelle scorse ore dalla Giunta guidata dal presidente Christian Solinas. Per le trasgressioni ai divieti ci sarà un’unica severissima sanzione da 5.000 a 50.000 euro. Va inoltre considerato che in sede di contestazione i verbali partono dal doppio della sanzione minima: quindi da 5.000 euro si passa subito a 10.000 euro. Bisognerà capire come il provvedimento verrà recepito dalla popolazione. Perché finora una piccola disattenzione – che non avrebbe dato vita a un incendio doloso – sarebbe costata al trasgressore un centinaio di euro e una bella ramanzina, ora invece la stessa disattenzione gli costerebbe dieci volte tanto.

“Sono ancora impresse nella mente dei sardi le dolorose immagini dei roghi che hanno funestato la Sardegna durante la scorsa estate. Perciò”, ha dichiarato il presidente Solinas, “oltre alle doverose prescrizioni per la campagna antincendio 2022, è anche necessario invitare a un maggior senso di responsabilità e di rispetto nei confronti dell’ambiente, confidando nell’amore per l’isola, vissuto intensamente non solo dai sardi ma anche dai tanti turisti che ogni anno la percorrono”.

“Le regole che ogni anno vengono stabilite confermano l’elevata l’attenzione della Regione”, ha detto ancora Solinas, “Regione che ha l’obiettivo della conservazione e della difesa del patrimonio boschivo, bene insostituibile dell’isola. La macchina regionale antincendio, ormai collaudata, è realizzata grazie alla professionalità, alla competenza e all’impegno delle persone coinvolte. La Sardegna è in grado di conseguire sempre migliori risultati nella lotta contro questa terribile piaga”.