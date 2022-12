Cagliari

Stamane a Cagliari un incontro con l’assessora Satta e il consigliere Tatti

“Favorire il settore vitivinicolo, mondialmente riconosciuto per la sua eccellenza, sarà una priorità per questo assessorato”. Lo ha detto l’assessora all’Agricoltura, Valeria Satta, che oggi ha incontrato Muro Contini, presidente del neo-nato consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini D.O.C vernaccia di Oristano, il vicepresidente Davide Orro e l’agronomo-enologo Aldo Buiani. Presente anche il consigliere oristanese Gianni Tatti.

“Il comparto vitivinicolo”, ha detto l’assessore dell’Agricoltura, “riveste un’importanza strategica per l’oristanese e per l’intera Sardegna”.

“Stiamo lavorando per cercare risposte immediate e soluzioni concrete per il comparto vitivinicolo, che conta in Sardegna migliaia di occupati, circa 26.000 ettari vitati per una produzione annua che si aggira attorno ai 638.000 ettolitri e della quale la vernaccia, nello specifico, è un prodotto simbolo dell’identità culturale dell’oristanese. Diamo valore ai prodotti simbolo del nostro patrimonio agroalimentare”, ha concluso l’esponente della Giunta Solinas.

Il consorzio è formato da cinque aziende di trasformazione del prodotto vitivinicolo e da un’azienda agricola: Vinicola Attilio Contini, Azienda Agricola Famiglia Orro, Cantina della Vernaccia, Azienda Vitivinicola f.lli Serra, Azienda Vitivinicola S’Anatzu e Azienda agricola Il Melograno. È stato costituito lo scorso mese di ottobre.

Giovedì, 29 dicembre 2022