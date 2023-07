“La Regione si è dimenticata della caserma della Forestale di Marrubiu”

“Non voglio pensare ci siano valutazioni puramente politiche di zona in zona”, ha aggiunto l’esponente del gruppo consiliare Forza Italia Sardegna. “Dirò di più, la Regione sta finanziando la costruzione e la ristrutturazione di caserme dei carabinieri e di questure, che non sono certamente di nostra competenza, bensì dei ministeri, e non si programma un piano di costruzione delle caserme del corpo forestale (regionale), una vergogna senza limiti”.

“Interesserò la Giunta e il Consiglio regionale”, ha dichiarato il consigliere regionale Emanuele Cera, “e se sarà necessario farò la segnalazione alla Corte dei conti, perché sull’argomento intravedo situazioni poco lineari. Per Marrubiu ci raccontano mille frottole, dicendo che dovevano essere utilizzati edifici pubblici, minacciando anche di spostare la storica stazione in altri paesi. Adesso scopriamo che in altre realtà invece si cercano immobili da locare. Non si capisce quali logiche stanno spingendo l’Assessorato a contraddirsi così palesemente”.

Polemiche a Marrubiu per la pubblicazione di un avviso esplorativo finalizzato a individuare immobili da condurre in locazione idonei a ospitare uffici e garage del Corpo forestale. L’indagine di mercato, pubblicata dalla Direzione generale enti locali e finanze, riguarda Baunei, Neoneli, Cuglieri, Calangianus, Ittiri, Benetutti e Villanova Monteleone. Di Marrubiu, che da tempo si ritrova ad avere una caserma forestale non più idonea, non c’è traccia.

Sul tema è intervenuto anche il sindaco di Marrubiu Luca Corrias. “Sono profondamente deluso dal comportamento poco chiaro della Regione riguardo alla caserma della Forestale di Marrubiu. Nonostante l’impegno, i sopralluoghi, le diverse soluzioni prospettate e proposte dall’amministrazione comunale”, ha sottolineato il primo cittadino, “la Regione non ha dato alcun riscontro. Ad oggi non si può che constatare un disimpegno nel voler investire risorse su una nuova caserma a Marrubiu ed il disinteresse a ricercare una definitiva soluzione a questa vertenza. Lo dimostra l’assenza della stazione di Marrubiu nel recente bando pubblicato dalla Direzione generale enti locali e finanze per una indagine di mercato allo scopo di individuare degli immobili da condurre in locazione ad uso ufficio e garage da adibire a stazione forestale. Ommettere di inserire nel predetto bando la stazione di Marrubiu è un grave errore, tanto più grave in quanto sono note le esigenze dell’attuale stazione forestale nel nostro paese”.

“Non solo”, ha proseguito Corrias, “il bando contraddice espressamente quanto rappresentatoci più volte dalla stessa Direzione circa l’impossibilità di procedere a rinnovare ovvero a stipulare un nuovo contratto di locazione. Ciò ha comportato l’impegno dell’amministrazione a individuare immobili pubblici da adibire allo scopo così da offrire la miglior soluzione che – a quanto pare – negli altri paesi verrà ricercata a tutto campo senza sacrifici per i Comuni, ma aprendo al mercato. Questa diversità di trattamento è inaccettabile e discriminatoria non solo per Marrubiu ma per tutto il circondario”.

“La caserma di Marrubiu ha, infatti, una storia importante e rappresenta un punto di riferimento fondamentale, non solo per il paese ma per tutto il territorio. La posizione centrale di Marrubiu”, ha detto ancora il sindaco, “la sua prossimità con l’arteria stradale della 131 e della pedemontana, l’estendersi all’interno dei propri confini del monte Arci rendono essenziale e strategica la permanenza della stazione in loco. Il presidio forestale a Marrubiu garantisce una reale ed efficace protezione dell’ambiente circostante. È inaccettabile che non si riconoscano l’importanza di questo presidio e le implicazioni negative che la sua chiusura ovvero lo spostamento in altro comune comporterebbero per l’intero territorio”.

“Si pensi al gravissimo incendio che ha colpito un anno fa il nostro territorio, lambendo oltre 50 ettari di terra tra Marrubiu e Uras. Senza una stazione forestale in loco che coordinasse le operazioni e raggiungesse speditamente i luoghi”, ha ribadito Corrias, “avremmo sicuramente patito ancor più gravi conseguenze. A ciò si aggiunga il costante monitoraggio che richiedono i cantieri forestali del monte Arci, finanziati dalla stessa Regione. Sarebbe incomprensibile, illogico e oltremodo dispendioso investire su una stazione in un altro comune quando sarebbe comunque necessaria la costante presenza del Corpo forestale a Marrubiu. Difenderemo con forza la permanenza della caserma della forestale nel nostro paese. Un presidio irrinunciabile per cui chiediamo alla Regione l’impegno a una soluzione positiva per il nostro territorio. Un segnale che attendiamo da subito è la rettifica del predetto bando, inserendo anche la stazione forestale di Marrubiu”.