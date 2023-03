La Regione punta su Fiera dell’Agricoltura e Fiera di San Marco: i contributi per Arborea e Ollastra

Arborea

Emanuele Cera: “Importante sostenere manifestazioni che danno lustro al territorio”

Da Cagliari arriva un contributo economico ad Arborea e Ollastra per la promozione del settore agricolo e zootecnico, in vista della Fiera dell’Agricoltura e di quella di San Marco. “Con la legge di stabilità 2023, approvata dal Consiglio regionale dopo un interminabile lavoro in Commissione bilancio, di cui sono uno dei componenti e, successivamente, in aula”, dichiara il consigliere regionale Emanuele Cera, “abbiamo previsto importanti risorse. Soddisferanno una serie di eventi che si terranno nella nostra provincia: si tratta di eventi sportivi, culturali, di spettacolo e fieristici”.

“Per quanto riguarda le manifestazioni fieristiche del settore agricolo e zootecnico”, continua l’esponente del gruppo consiliare Forza Italia Sardegna, “abbiamo confermato con un finanziamento pari a 100.000 euro il sostegno della Regione per le manifestazioni di Arborea, Ozieri e Macomer, risorse recentemente suddivise in Giunta”.

“Inoltre, quest’anno, su proposta del sottoscritto, sostenuta e condivisa anche dall’assessora regionale dell’Agricoltura, Valeria Satta”, ha aggiunto Cera, “abbiamo finanziato anche Ollastra, con 35.000 euro. Quest’ultimo comune intende rilanciare l’organizzazione della storica fiera del bestiame di San Marco che si svolgerà, come da centenaria tradizione, il 25 aprile”.

“Esprimo soddisfazione, da rappresentante politico dell’Oristanese, per il risultato ottenuto a favore dei comuni organizzatori degli eventi, ben due dei quattro della nostra provincia, Arborea e Ollastra. Sono manifestazioni che danno lustro al territorio”, ha concluso il consigliere regionale, “questi appuntamenti esaltano la grande professionalità e l’eccellenza dei nostri allevatori di bovini e di ovini, certificata anche a livello nazionale”.