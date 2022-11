“Continueremo a lavorare con chi è in prima linea nei nostri ospedali per condividere soluzioni nell’ottica di una riorganizzazione interna che ci consenta di intervenire su diversi aspetti: dai tempi di attesa, con la riduzione del disagio dei pazienti, fino a una maggiore appropriatezza degli accessi e la valorizzazione del personale del pronto soccorso”. conclude l’esponente della Giunta. “Auspichiamo inoltre che la nostra proposta avanzata a livello nazionale, di includere i medici dell’emergenza urgenza fra le categorie dei lavori usuranti, venga accolta al più presto con l’obiettivo di puntare al riconoscimento di incentivi che riavvicinino i sanitari alla professione nei pronto soccorso”.

“L’incontro di oggi”, dichiara l’assessore, “è stata un’occasione utile per fare il punto sulle criticità e valutare insieme le azioni strutturali da mettere in campo per rispondere ad un’emergenza di sistema che, come è emerso anche durante il confronto, non coinvolge solo la Sardegna ma tutta l’Italia”.

Fonte: Link Oristano

