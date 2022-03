Cagliari

Una direttiva del segretario generale disciplina il lavoro di assessorati, enti e agenzie



Tempi certi nella conclusione dei procedimenti amministrativi e risposte rapide alle istanze avanzate da cittadini e imprese. Con una direttiva emanata dal segretario generale Francesco Scano su disposizione del presidente Christian Solinas, la Regione promette di combattere l’incertezza sull’iter delle pratiche, fornendo indicazioni comuni a tutti gli uffici e agli enti del Ssistema Regione sulla definizione degli esiti dei procedimenti e sulle conseguenze, a danno del personale responsabile, nel caso in cui i tempi non vengano rispettati.

“Interveniamo con decisione per eliminare alla radice le troppe lentezze burocratiche con le quali i cittadini, troppo spesso, si sono scontrati, percependo un sentimento di lontananza, se non di ostilità, da parte della pubblica amministrazione”, ha detto il presidente Solinas. “L’obiettivo è tutelare gli interessi dei cittadini e delle imprese sarde, in modo da scongiurare i danni derivanti dai ritardi nell’espletamento delle pratiche, ed evitare possibili pregiudizi anche per l’interesse pubblico: il tardivo avvio di una attività imprenditoriale, i ritardi nell’erogazione di un servizio pubblico di particolare importanza per i cittadini sono, in questo senso, due esempi emblematici degli effetti dannosi di un sistema poco efficiente”.

“Il fattore tempo può essere decisivo in caso di provvedimenti ‘sensibili’ come l’erogazione di un contributo pubblico”, ha detto ancora Solinas, “contributo che può cambiare il corso e lo stato di salute di un’attività se erogato in ritardo o può, addirittura, essere causa di fallimento dell’impresa, se non perfezionato nei tempi prestabiliti. Da qui la necessità di anteporre i diritti dei cittadini alle lungaggini burocratiche e ai problemi organizzativi delle strutture amministrative regionali che, aggravati dall’epidemia Covid, hanno spinto la Regione all’adozione di nuovi modelli operativi e di nuove modalità di organizzazione del lavoro, necessari per l’esercizio delle funzioni amministrative e per arginare gli effetti della crisi e scongiurare la paralisi del sistema”.