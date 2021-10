“La Regione deve impegnarsi per rilanciare il Sistema Arborea”

Il consigliere regionale Emanuele Cera scrive al presidente Solinas e a tre assessori

Un intervento urgente della Regione per favorire il rilancio del comparto agroalimentare di Arborea. Lo chiede è il consigliere regionale Emanuele Cera, in un documento indirizzato al presidente della Regione Christian Solinas, all’assessora all’Agricoltura Gabriella Murgia, all’assessore alla Programmazione Giuseppe Fasolino e all’assessora al Lavoro Alessandra Zedda. Cera propone un incontro con i referenti del Sistema Arborea per definire e favorire un condiviso progetto di sostegno e rilancio. “Nei giorni scorsi il Consiglio di amministrazione della Cooperativa Assegnatari Associati Arborea (3A Arborea)”, si legge nella nota scritta, “ha rimesso il proprio mandato durante l’assemblea, con l’intento di favorire un rinnovamento della società lattiero-casearia, per rafforzare e rilanciare con slancio nuove sfide nei mercati in conseguenza della pandemia e della rinascita del Paese”. Il consigliere regionale ha ricordato il ruolo chiave recitato dalla 3A Arborea nella commercializzazione del latte bovino sardo “e la capacità di competere senza alcun timore nel mercato nazionale con le migliori realtà produttive italiane del settore lattiero caseario”. Il documento elenca alcune cifre significative: “La Cooperativa 3A è una organizzazione di produttori che associa complessivamente circa 200 allevatori di bovini da latte, distribuiti su tutto il territorio regionale sardo. Gli imprenditori zootecnici conferiscono quotidianamente circa 560mila litri di latte, prodotti in allevamenti specializzati e selezionati, per un totale di circa 50.000 capi di bovini di razza Frisona e Brown Swiss. Nel 2020 sono stati conferiti circa 206 milioni di litri di latte, pari al 91% del latte bovino prodotto in Sardegna. La 3A inoltre raccoglie e lavora circa 7 milioni di litri di latte di capra, circa il 25% della produzione caprina regionale, proveniente da un centinaio di aziende fornitrici dislocate in tutto il territorio regionale”. “Questa realtà produttiva rappresenta pertanto il comparto bovino da latte della Sardegna”, ha tenuto a precisare Cera, “ed è organizzata in una filiera che coinvolge e coordina tutte le fasi della catena del valore, dalla produzione primaria fino alla trasformazione, dalla commercializzazione fino alla logistica del pro dotto finito. Basti pensare che il valore della produzione del Latte Arborea del 2020 è stato pari a circa 191 milioni di euro, di cui oltre 80 milioni di euro sono stati destinati alla remunerazione del latte conferito dai propri soci. Questa importantissima attività produttiva coinvolge direttamente e indirettamente nella filiera circa 2.000 persone e le produzioni vengono realizzate in quattro stabilimenti produttivi”.

Emanuele Cera

E qui entra in gioco il Sistema Arborea. “Al tempo stesso”, prosegue la nota firmata dall’ex sindaco di San Nicolò d’Arcidano, “il settore primario di Arborea annovera inoltre la presenza di importanti, consolidate ed eccellenti realtà produttive di rilievo, appartenenti al settore primario della filiera agroalimentare posizionate stabilmente sul mercato regionale e su quello nazionale, comunemente noto come Sistema Arborea”. Per il rilancio dell’agroalimentare Cera ritiene però necessario un interessamento da parte della Regione. “Questa richiesta”, ha scritto il consigliere regionale, “assume un maggior rilievo in considerazione del fatto che sono in corso le attività finalizzate a definire gli atti di indirizzo per la nuova programmazione dei fondi europei 2021-2027”. “L’avvio di un immediato e fattivo confronto del Sistema Arborea con il presidente e la Giunta regionale”, ha concluso Cera, “è necessario per individuare e assumere impegni concreti sulle principali problematiche, soprattutto per definire le più appropriate politiche di sviluppo, coerenti con il fabbisogno espresso dagli operatori del settore produttivo. Questa iniziativa rappresenta una grossa opportunità di intervento per consolidare e rafforzare le politiche del settore primario e, nello specifico la filiera lattiero casearia, della carne e dell’ortofrutta che contribuiscono in modo importante alla creazione di reddito alimentando con costanza l’economia regionale”. Sabato, 2 ottobre 2021

