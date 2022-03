“Abbiamo confermato agli autotrasportatori che saremo al loro fianco per sollecitare una risposta immediata da parte del Governo e per rivendicare le richieste che domani porteranno al tavolo della viceministra delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, Teresa Bellanova. La Regione è al fianco del mondo degli autotrasportatori ma non può intervenire con strumenti propri senza che sia il Governo centrale a pronunciarsi e a trovare le soluzioni più opportune”. Lo hanno detto gli Assessori del Lavoro, Alessandra Zedda, e dei Trasporti, Giorgio Todde, alla delegazione di autotrasportatori che stamani, in accordo con il Questore di Cagliari, è stata ricevuta nella sede dell’Assessorato del Lavoro.

La Regione è vicina al mondo degli autotrasportatori, in stato di agitazione per il caro-benzina, ed è pronta a sostenere la loro battaglia.

Alessandra Zedda

Giorgio Todde

Fonte: Link Oristano

