La recessione tedesca mette in crisi l'export e il turismo sardi - Notizie

La Germania va in crisi e l'export sardo verso Berlino crolla con il timore che la recessione tedesca possa anche frenare l'arrivo dei turisti tedeschi verso l'isola. L'ufficio studi di Confartigianato Sardegna, analizzando i dati Istat, ha infatti registrato un calo del 23,8% dell'export delle imprese isolane verso la Germania, osservando i flussi del primo trimestre 2022 con il pari periodo del 2023.

In ogni caso, negli ultimi 12 mesi, la regione ha piazzato in Germania 50 milioni di euro di controvalore, rappresentati da alimentari e bevande per 15,8 milioni, prodotti chimici per 15,3 milioni, prodotti metalliferi per 9,3milioni, moda per 3,5 milioni, prodotti petroliferi per 3,4milioni, gomme-plastica-vetro-cemento per 3 milioni, apparecchiature elettriche per 1,7milioni più altre varie voci per il restante ammontare.

Una situazione, quella della recessione tedesca e della paventata austerity, che potrebbe anche influire pesantemente anche sugli arrivi delle centinaia di migliaia di turisti germanici che in Sardegna passano le vacanze e ravvivano l'economia turistica soprattutto nei mesi di bassa stagione.

Secondo l'osservatorio Sardegnaturismo dell'assessorato regionale, la Germania è il primo Paese di provenienza dei viaggiatori nell'isola, fondamentale per il riempimento delle strutture ricettive soprattutto nei "mesi di spalla". Nel 2022 in Sardegna sono arrivati 454.743 turisti tedeschi: 67mila a maggio, quasi 90mila a giugno, 110mila a settembre e quasi 50mila a ottobre per non prendere in considerazione gli altri mesi di punta. Tutto ciò corrisponde a 2milioni e 256mila presenze germaniche: 260mila a maggio, 450mila a giugno, 535mila a settembre e 240mila a ottobre.

Lai e Serra, "guardiamo con attenzione a questa crisi"

"Il rapporto commerciale tra la Germania e Italia, e quindi anche con la nostra regione, è da sempre molto attivo - commentano Maria Amelia Lai, Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna, e Daniele Serra, segretario regionale - sia per la qualità dei prodotti Made in Italy venduti a Berlino, sia per il "valore" dei servizi turistici offerti ai visitatori che arrivano nell'Isola. Dall'agroalimentare alla moda al turismo solo per fare qualche esempio, per la Sardegna lo scambio commerciale tedesco vale decine di milioni di euro. Abbiamo il timore che questa cifra, fra qualche mese, potrebbe essere fortemente a rischio. Per questo osserviamo con estrema attenzione l'andamento sia dell'economia tedesca, sia quella dell'Unione Europea - continuano - anche perché queste due analoghe situazioni stanno già frenando, e lo faranno nel prossimo futuro, l'export dei nostri prodotti, mettendo in crisi l'attività di tante piccole aziende che con il Paese germanico hanno trovato nuove e stabili vie commerciali".

L'analisi con le altre regioni e a livello provinciale

L'analisi ha anche messo in luce come l'Isola sia l'ultima tra le regioni per valore di esportazioni verso la Germania; a guidare la classifica la Lombardia con 20miliardi di export mentre, al contrario, penultima la Calabria con 66, con l'Italia che fa registrare un totale di 74miliardi di controvalore venduto. E sono ben 5 le altre regioni, oltre all'Isola, che hanno cominciato a registrare una frenata delle vendite verso Berlino: le Marche calano del 38,9%, il Lazio del 17,9%, il Friuli del 2,7%, la Lombardia dell'1% e la Puglia dello 0,7%.

Nelle province dall'area del Nord Sardegna sono stati spediti verso la Germania 21 milioni di euro di beni con un calo del 9,3% (1 trimestre 2022 sullo stesso periodo del 2023); da Cagliari sono partiti 13 milioni di euro di prodotti con un calo registrato del 49,5%; il Sud Sardegna ha esportato per 12 milioni di euro con un calo dell'11,5%; da Nuoro 2 milioni di euro di prodotti, registrando un +12,9%; anche da Oristano hanno varcato il mare 2 milioni di euro di controvalore ma con un trend negativo del 35,9%.

