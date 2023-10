La rapina dei meloni: prima arrestato e poi liberato

Narbolia

Provvedimento del Tribunale del riesame

Un pensionato di 77 anni è stato arrestato per una vicenda avvenuta alla fine di agosto a Narbolia e poi rimesso in libertà dal tribunale del riesame: quella che inizialmente è stata rubricata come una rapina impropria, di tre meloni, è stata successivamente messa in discussione dai giudici. I meloni, infatti, sono rimasti nel campo dove il pensionato era andato a prenderli insieme a un amico. Tutto è partito da lì.

L’uomo, il 31 agosto, a metà mattina, va nel campo e chiede di avere alcuni meloni. Si rivolge a un bracciante che lavora alla raccolta, il quale parla al telefono con la compagna del proprietario del fondo, impegnata dall’altra parte del terreno dove si raccolgono, invece, i pomodori. La risposta: niente meloni, non abbiamo bilancia; vadano a comprarli in paese dove la pesa c’è.

Ma il pensionato e l’amico raccolgono i tre meloni. Secondo i giudici sarebbe sorto un equivoco al telefono tra quanto detto e quanto riferito.

Fanno per andarsene, quando vengono fermati dalla compagna del proprietario che li raggiunge. Vuole indietro i meloni. Nasce un violento litigio al termine del quale la donna, scaraventata su una rete metallica, ne esce pesta.

I protagonisti si rimpallano le responsabilità: ha cominciato prima lui; ha cominciato prima lei. I meloni, comunque, vengono rimessi a terra, scrivono i giudici.

Il pensionato, alcuni giorni dopo è raggiunto da un provvedimento cautelare: arresti domiciliari con braccialetto elettronico. C’è la rapina impropria e ci sono le lesioni. L’avvocato difensore, Gianfranco Siuni, impugna e il tribunale del riesame gli dà ragione: la rapina non c’è e neanche la possibilità che il reato venga reiterato. Il pensionato ha la sua età, è incensurato. Resta, scrivono i giudici, “la sicura eccezionalità della sua condotta”. Deve tornare in libertà subito.

Lunedì, 9 ottobre 2023