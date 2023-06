La rabbia di un ciclista sul lungomare di Quartu: "Camion che scaricano, troppi rischi"

Andare in bicicletta nel lungomare di Quartu? Può essere rischioso, come testimoniano i video spediti alla nostra redazione da un ciclista della prima ora, Alberto Cocco: “Questi due spezzoni di video sono di questa mattina ore 11.00 al Poetto. Uno sceglie la ciclabile per non avere problemi con le auto, ma devo che i rischi sono maggiori”, afferma Cocco. “Nel primo video si nota la basculante del camion su tutta la ciclabile, assurdo, inutile dire che non ha tolto il camion, tanto meno si è scusato. Sono veramente additato, in quanto ci passano anche bambini su quella ciclabile e vedere ‘incivili’ che si permettono questo atteggiamenti è veramente disarmante”.