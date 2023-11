La Quartu di ieri, ma anche la Quartu di oggi e di domani: tornano in scena le magiche Lollas

La giornata di apertura, venerdì 17, avrà come unico ‘teatro’ Sa Dom’e Farra e sarà dedicata al Phone

Video Festival, che proseguirà poi anche sabato 18 e si avvarrà della direzione artistica di Giovanni

Columbu, già Assessore comunale alla Cultura e ideatore di Lollas, prima ancora di farsi conoscere a

livello nazionale come regista cinematografico. Anche quest’anno è prevista la presenza di esperti ed

ospiti d’eccezione, la proiezione di mediometraggi d’autore e le premiazioni del contest ‘Raccontare

con lo smartphone’. È una nuova forma cinematografica, caratterizzata dalla produzione di

cortometraggi girati esclusivamente con il telefonino, strumento artistico di racconto in grado di

leggere i territori e la contemporaneità, ma anche di sensibilizzare sui temi sociali. E il tema di

quest’anno è appunto ‘Raccontare la città’, quella reale e quella immaginaria, per proseguire e

completare un percorso temporale avviato idealmente dal passato delle Lollas. Si potrà quindi

raccontare il paesaggio urbano, ripercorrere e raccontare le vie d’accesso, le grandi arterie, i viali, le vie

e i vicoli del macro organismo urbano. O magari rappresentare la visione di coloro che abitano in quel

tessuto, i cittadini e i loro sguardi. Lo smartphone è uno strumento artistico in grado di generare

fenomeni di crescita di comunità. E porre l’attenzione sulle opportunità offerte dagli strumenti digitali

significa anche generare un pubblico più attento alle produzioni cinematografiche differenti da quelle

promosse e prodotte dai grandi canali di distribuzione, caratterizzate da grandi budget, mostrando

così come spesso anche un’opera a basso costo sia in grado di veicolare messaggi positivi senza

scadere in qualità.

In entrambe le giornate il Phone Video Festival si aprirà alle 18 e si concluderà alle 22 circa. I

partecipanti al contest hanno tempo sino a mercoledì 15 per consegnare gli elaborati. Sono previsti

diversi riconoscimenti: il Premio Speciale del pubblico verrà consegnato nella prima serata; il 1° e il

2° posto indicati dalla giuria si scopriranno invece in chiusura di rassegna, prima della proiezione di

due film di Jean Vigo del 1930, con l’accompagnamento musicale diretto da Alessandro Olla.

L’edizione 2023 di Lollas – Case in festa dedica molto spazio anche alla storia e alla qualità

agroalimentare cittadina, con varie attività che coinvolgeranno il pubblico presente e la possibilità di

assaporare tante eccellenze quartesi. In collaborazione con Coldiretti Quartu e Cagliari, con il Distretto

Rurale Sant’Isidoro e con Slow Food Cagliari sono in programma diversi laboratori: dalla

fermentazione alla panificazione, dalla produzione di culurgiones a quella dei dolci tipici quartesi, ma

anche pasta fresca, e ‘fregula pokè’. Non mancheranno le degustazioni: spazio alle birre artigianali, ai

vini, ai formaggi, ai dolci, al miele. E con la grande novità dell’apertura dei portali dalla domenica

mattina ci sarà spazio anche per la Mostra Mercato di Campagna Amica, in programma nel cortile di

Sa Dom’e Farra, per accompagnare gli eventi a partire dalle 10.

Particolare attenzione sarà riservata ai bambini, a partire dal trenino turistico gratuito, sempre molto

atteso e infatti preso d’assalto l’anno scorso per un’esperienza singolare che permette di guardare la

città da un altro punto di vista. Il capolinea e punto di partenza sarà davanti a Sa Dom’e Farra, con

fermate in corrispondenza delle varie case aperte per l’occasione: Casa Pusceddu in via Martini 32,

Casa Fois in via Garibaldi 39, Casa Carboni-Congiu in via Trieste 38, Casa Pippia–Stocchino in via

Battisti 20, Casa Olla in via Eligio Porcu 29 e Casa Su Idanu in via Ignazio Perra 3. Sabato il tour avrà

inizio alle 17 e si concluderà alle 20.30; domenica la mattina motori accesi dalle 10.30 alle 13 e nel

pomeriggio con gli stessi orari del giorno prima. Inoltre ai piccoli partecipanti alla rassegna sono

specificamente dedicati diversi laboratori: a Casa Pusceddu e a Sa Dom’e Farra sulla panificazione e

sull’educazione alimentare. E anche il teatro, con Ditta Vigliacci a cura di Circo Mano a Mano e Circo

all’arrembaggio a cura di Teatro del Sottosuolo.

L’altra grande novità di quest’anno è rappresentata dalla gamification, ovvero la possibilità di giocare

con le Lollas. La creazione di vere e proprie esperienze ludiche contribuisce infatti a rafforzare la

promozione culturale e turistica del patrimonio territoriale. L’utente sarà invitato a collezionare le sue

esperienze diventando membro attivo di una comunità che unisce la navigazione web e la visita dei

luoghi. Tramite una webapp potrà visualizzare il programma dettagliato e interattivo, approfondendo

così i vari aspetti della manifestazione con le schede su laboratori e degustazioni. Una mappa

interattiva delle case e dei principali punti di interesse accompagnerà i visitatori alla scoperta dei

principali punti di interesse, con una sezione apposita per scoprire tutte le curiosità legate alla storia,

alle case campidanesi e alle tradizioni di Quartu. E nella sezione interattiva e di geocaching l’esperienza

fisica andrà in parallelo con quella digitale, coinvolgendo attivamente l’utente attraverso il gioco.

Ovviamente non mancheranno l’artigianato, la cultura e la musica. Nelle case campidanesi che

partecipano alla manifestazione ci sarà infatti spazio anche per gli artigiani locali, con vendita diretta

dei loro prodotti. In alcune lollas, nello specifico Sa Dom’e Farra e Casa Olla, è inoltre prevista la

presentazione di libri, approfondendo temi legati alla tradizione, come i ladiri o la parlata ‘casteddaia’.

E poi tanta musica, spaziando dalla popolare alla contemporanea, con la collaborazione della scuola

civica di Musica Luigi Rachel, sempre con un occhio di riguardo per gli artisti locali. A Casa Su Idanu è

prevista la mostra di abiti tradizionali, mentre a Casa-Carboni ci saranno i balli della tradizione.

Un programma vasto e articolato che ripartendo dalla tradizione quartese intende riportare in auge

quanto vive nella memoria collettiva, per proiettarsi verso il futuro grazie al cinema. Un fine settimana

coinvolgente per appassionare i quartesi e attirare nuovi visitatori, facendo della città un luogo di

incontro e di confronto, un palcoscenico aperto in cui i protagonisti non saranno soltanto le antiche

architetture e i prodotti enogastronomici, gli artisti e le loro performance, ma anche e soprattutto il

pubblico presente.

Il programma completo è disponibile sul sito www.lollas.it

Fonte: Casteddu on line