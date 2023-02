“La Provincia può fare di più per i lavori sulle strade”. Cera contesta il commissario Torrente

Oristano

Lettera mai ricevuta? “È impegnato a leggere i giornali anziché la posta in entrata”

Gli automobilisti in provincia di Oristano corrono ogni giorno pericoli: lo ricorda il consigliere regionale di Forza Italia Emanuele Cera, che chiede all’amministratore straordinario della Provincia di Oristano “un maggiore sforzo” per rimediare alla “disastrosa situazione in cui si trovano le strade provinciali”.

“Ritengo necessario intervenire”, ha scritto Cera in una nota, “dopo aver preso atto delle dichiarazioni rilasciate dell’amministratore straordinario Massimo Torrente in relazione alla situazione di pericolo. Sicuramente oltre a doversi occupare della sicurezza delle strade provinciali, dovrebbe riorganizzare anche il servizio protocollo, dato che trovo il commissario straordinario particolarmente impegnato a leggere i giornali anziché a leggere la posta in entrata”.

I fatti: “Il 27/01 alle ore 9.52:58 è stata protocollata con il n. 1723 la nota con la quale viene denunciato il grave stato di dissesto della viabilità della Provincia di Oristano e il commissario Torrente asserisce incautamente che la lettera del consigliere Cera non l’ho ancora ricevuta. Non vorrei che tale circostanza fosse dovuta da una sua assenza o da una sua distrazione, oppure sarà colpa del servizio protocollo della Provincia?”

“Ritengo inammissibile”, incalza Emanuele Cera, “che anziché fare una profonda analisi e magari una piccola autocritica per la situazione di degrado e di pericolo in cui versano strade provinciali, che il commissario preferisca sferrare un attacco istituzionale nei confronti di Enti sicuramente più efficienti a cui la Provincia ha delegato dei lavori, quali l’Amministrazione comunale di Cabras per la strada tra Cabras e San Giovanni di Sinis, l’Anas e poi l’Unione dei Comuni Parte Montis per la bretella tra Gonnostramatza e la 131, e infine l’Unione dei Comuni del Barigadu per la Busachi-Samugheo”.

“In conclusione”, commenta ancora il consigliere azzurro, “invito il commissario Massimo Torrente, oltre ad una maggiore presenza presso gli uffici della Provincia, soprattutto a voler rendere evidente un reale interessamento su tutte le problematiche e i pericoli in cui incorrono gli automobilisti, i motociclisti e i ciclisti che quotidianamente percorrono le strade provinciali, mettendo a rischio la propria incolumità e quella di terzi”.

“Non è mia abitudine polemizzare e tanto meno strumentalizzare le situazioni”, chiarisce Cera, “mentre sono abituato a misurarmi con le esigenze reali della gente, alla costante ricerca della concretezza sulle cose da fare e alle polemiche, sono solito rispondere con i fatti”.

Mercoledì, 8 febbraio 2023