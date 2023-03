La provincia di Oristano avrà presto un nuovo parco avventura

Nurachi

L’iniziativa del Comune di Nurachi

A Nurachi aprirà presto un nuovo parco avventura adatto a tutte le età, realizzato all’interno di un’area boscata di 31 ettari. Il Comune ha avviato la procedura per darlo in affidamento.

È stato pubblicato sul sito web dell’ente l’avviso pubblico per manifestazione di interesse.

Il parco avventura – che si propone di diventare un polo di attrazione regionale per divertimenti e sport – si trova a nord-est del paese. Conta 11 percorsi acrobatici in altezza, composti da funi d’acciaio e legno, divisi per difficoltà. Sono stati realizzati anche percorsi jogging e aree riservate allo sport.

La durata della concessione è di 10 anni e il prezzo a base d’asta al rialzo è di 3.000 euro all’anno. Il gestore potrà inoltre attivare un punto di ristoro per i visitatori.