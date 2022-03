La protesta delle partite Iva non si ferma: tutti a Cagliari venerdì 25 marzo contro il caro prezzi

La protesta delle partite Iva non si ferma: tutti a Cagliari venerdì 25 marzo contro il caro prezzi.Lo avevano annunciato che sarebbe stato solo l’inizio: dopo due giorni di sciopero in cui le serrande delle attività pubbliche e degli esercizi commerciali sono rimaste abbassate, la manifestazione si sposterà da Serramanna a Cagliari. Venerdì appuntamento dalle 8,30 a Villadevoto per urlare tutta la disperazione che il rincaro di luce e gasolio sta causando.Intanto questa mattina nel centro del Medio Campidano si è svolto il secondo corteo per le vie del paese: centinaia le persone presenti, massima solidarietà da parte della popolazione. Ai commercianti si sono uniti pastori e agricoltori che, oramai da giorni, occupano l’aula consiliare.