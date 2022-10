Tramatza

L’attacco alla politica dall’assemblea di Tramatza: “Altre regioni più tutelate con la Pac”. A Cagliari il 20 ottobre

Il maltempo ha imposto oltre un’ora di ritardo all’assemblea del Movimento dei pastori, a Tramatza. Due anni dopo le clamorose proteste per il prezzo del latte, gli allevatori stanno discutendo una nuova strategia di lotta in vista della stagione 2023 e hanno annunciato che il 20 ottobre si ritroveranno a Cagliari, per ricordare alla politica le richieste del mondo delle campagne.

All’appello lanciato dai portavoce del Movimento – Fabio Pisu, Gianuario Falchi, Nenneddu Sanna, Antonio Doa e Gianluigi Argiolas – hanno risposto questa mattina oltre trecento allevatori provenienti da tutta la Sardegna.

In apertura di lavori è stata ribabita la gravita della situazione – oramai fallimentare – di tutti i comparti zootecnici sardi. Le aziende sono costrette ad affrontare costi insopportabili, rispetto agli aiuti promessi, che risultano essere diminuiti drasticamente.

“Speravamo di ottenere nuove risorse sia dal Piano strategico nazionale che dal Programma di sviluppo rurale, invece siamo stati penalizzati su entrambi”, denuncia Fabio Pisu. “Col Psn c’è stata l’esclusione del comparto ovicaprino, e poi anche per il bovino c’è incertezza, perchè stanno chiedendo una particolare certificazione per la quale non si sa se abbiamo i requisiti. Relativamente alle somme del Psr, ci troviamo davanti a una beffa: la Sardegna avrà risorse in meno per 115 milioni di euro rispetto alla precedente programmazione quinquennale”.

“L’obiettivo ora è andare tutti insieme a Cagliari”, ribadisce Gianuario Falchi, “perché è lì che ci devono spiegare per quale motivo non la Sardegna non sia stata tutelata con la Politica agricola comune. Impensabile che un settore come il nostro, primario per la zootecnia isolana, possa essere lasciato così, a vantaggio di altre regioni che invece sono state tutelate”.

“Ciò che sta mettendo in ginocchio le nostre aziende sono i costi oramai insopportabili”, aggiunge Falchi, “servono aiuti e soprattutto il sostegno della politica e delle associazioni di categoria. Credo sia arrivato il momento di farci sentire da una politica e da una Regione sempre più lontane dalle campagne della Sardegna”.

-segue-

Mercoledì 12 ottobre 2022