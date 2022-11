Oristano

Trentamila dosi destinate al territorio. Le informazioni utili

Prenderà il via la prossima settimana la campagna di vaccinazione antinfluenzale promossa dal Servizio di Igiene e Sanità pubblica della Asl n. 5 di Oristano, diretto dalla dottoressa Maria Valentina Marras.

Sono 30.000 le dosi destinate al territorio oristanese per proteggere la popolazione, in particolare quella anziana e fragile, dall’influenza stagionale.

Dopo aver già avviato, nei giorni scorsi, le vaccinazioni nelle case di riposo e strutture residenziali della provincia, nei prossimi giorni verrà immunizzato il personale sanitario e, a partire da lunedì 14 novembre, la campagna sarà aperta a tutti i cittadini.

ll vaccino antinfluenzale, ricorda l’Asl di Oristano, è indicato per tutte le persone sopra i 6 mesi che non abbiano specifiche controindicazioni ed è raccomandato e offerto gratuitamente a quelle che corrono un maggior rischio di andare incontro a complicanze. Rientrano in questa categoria i soggetti di 65 o più anni; quelli che, a prescindere dall’età, soffrono di patologie che aumentano il rischio di complicanze (diabete, ipertensione, asma e altre malattie croniche cardiache o polmonari, tumori, malattie neuromuscolari e del fegato, Hiv/Aids); donne in gravidanza; individui ricoverati nelle strutture per lungodegenti; familiari e contatti di soggetti ad alto rischio di complicanze.

Altre categorie a cui la vaccinazione è somministrata gratuitamente sono i lavoratori impegnati nei servizi pubblici essenziali, come medici e personale sanitario, forze di polizia, vigili del fuoco, e quelli che sono a contatto con gli animali, tra cui allevatori, addetti al trasporto di animali vivi, macellatori e veterinari.

La vaccinazione è fortemente raccomandata anche a donatori di sangue, bambini tra i 6 mesi e i 6 anni e persone che rientrano nella fascia d’età tra i 60 e i 64 anni.

Ci si potrà vaccinare nei seguenti Centri della provincia, con accesso diretto (senza prenotazione):

Oristano, Via Carducci, 35 – 1 piano

Da mercoledì 16 novembre, ogni mercoledì e venerdì, dalle 15.00 alle 18.00

(fino a 200 persone a seduta)

Cabras, via Tharros

Da mercoledì 16 novembre, tutti i mercoledì, dalle ore 15.00

Tramatza, via Garibaldi

Martedì 22 novembre, 6 dicembre, 20 dicembre, dalle ore 14.00 alle 18.00

Nurachi, via S.Lucia

Sabato 19 e 26 novembre, dalle ore 9.00 alle 13.30

Samugheo, via della Pace

Da sabato 19 novembre, tutti i sabati, dalle 8.30 alle 14.00

Simaxis, Presso Centro sociale

Da martedì 22 novembre, ogni martedì e giovedì, dalle ore 14.00 alle 17.30

Bosa, Via Amsicora, 1

Da mercoledì 16 novembre, ogni mercoledì, dalle ore 15.00 alle 18.00

Ghilarza, piazza San Palmerio, 1

Da mercoledì 16 novembre, ogni mercoledì, dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30

Ales, Via IV novembre, 30

Da martedì 15novembre, ogni martedì, dalle ore 15.00 alle 18.00

Terralba, Viale Sardegna, 74

Da lunedì 14 novembre, ogni lunedì, dalle ore 15.00 alle 18.00

Sarà necessario portare con sé la propria tessera sanitaria.

I bambini dai 6 mesi in su, per sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale potranno recarsi negli stessi centri negli orari previsti per le vaccinazioni pediatriche, sempre senza prenotazione e muniti di tessera sanitaria.

Per i soggetti non deambulanti, è possibile prenotare la vaccinazione a domicilio telefonando ai numeri consultabili sul sito internet www.asloristano.it o facendo prenotare l’appuntamento dai propri familiari o assistenti presso il centro vaccinale di riferimento.

Le persone a cui fosse stata somministrata la quarta o quinta dose anti-Covid di recente potranno sottoporsi al vaccino antinfluenzale senza attendere nessun intervallo di tempo tra un vaccino e l’altro. I soggetti anziani e fragili (con patologie respiratorie, cardiache o diabetiche) che vogliano effettuare la vaccinazione anti-pneumococcica potranno vaccinarsi gratuitamente in concomitanza con l’antinfluenzale.

In alternativa, ci si potrà rivolgere al proprio medico di famiglia, nel caso in cui questo aderisca alla campagna antinfluenzale.

Venerdì, 11 novembre 2022