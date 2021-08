La proposta del Psd’Az: “Un centro anziani a Marrubiu”

Marrubiu

Il Psd’Az di Marrubiu chiede che nel centro del Terralbese venga attivato un centro anziani. L’appello arriva da Davide Sollai, segretario della sezione Marrubiu – Sant’Anna – Is Bangius.

Riceviamo e pubblichiamo l’intervento di Sollai.

Oggi, il numero degli anziani è in continuo aumento. Dobbiamo renderci conto che i nostri padri, i nostri nonni sono un patrimonio vivente di esperienze vissute e provate, di valori e di saggezza. Per questo noi giovani abbiamo il compito di salvaguardare e proteggere la vecchiaia dei nostri cari. Dopo un’attenta analisi e ricerca di interviste e testimonianze abbiamo capito l’importanza delle residenze per anziani.

Queste residenze offrono accoglienza, solidarietà e sostegno, contrastando i fenomeni di isolamento e solitudine, continuando a mantenere quelle relazioni interpersonali e di socializzazione. Quindi, perché non costruire una struttura nel nostro comune, nel paese dove si è nati, cresciuti e vissuti per tutta la vita senza per forza emigrare in paesi vicini (nella migliore delle ipotesi), lasciando tutto quello che per una vita abbiamo condiviso? I nostri cari, gli amici, le conoscenze, i luoghi.

Abbiamo la possibilità di esaminare diverse zone e aprire il dibattito anche con chi amministrerà il paese nei prossimi cinque anni, coinvolgendo soprattutto i diretti interessati, cioè gli anziani del paese. Deve essere una posizione strategica, vicino a tutte le attività e a due passi dal centro del paese per poter fare passeggiate e non isolarsi completamente dalla vita quotidiana. Inoltre, permettere di avere grandi spazi verdi intorno dove poter passare il tempo con attività hobbistiche come orticelli ad esempio.

Si tratterebbe di intraprendere l’iter per l’acquisto delle aree necessarie per realizzare la struttura e dare vita a un’opera che al giorno d’oggi può solo migliorare la qualità della vita dei nostri nonni, padri e di quelle persone che sono un patrimonio culturale e identitario per Marrubiu. Capiamo e sappiamo bene che è un discorso di un’importanza rilevante e anche un settore molto delicato. Noi possiamo limitarci a proporre le nostre idee, impostare i progetti, condividendoli e attivandoci per far sì che questi vengano realizzati e non solo discussi o restando delle semplici promesse e sogni.

D’altra parte, noi giovani di oggi siamo gli anziani del futuro. In questi giorni ci siamo documentati su un’opera che da circa 20 anni è ferma, costruita e mai inaugurata. Un’opera per cui sono stati spesi tanti fondi e che per una serie di problematiche non è mai riuscita a partire. Parliamo dell’Ospedaletto AIAS, una struttura che oltre a offrire servizi sociosanitari di notevole importanza potrebbe portare posti di lavoro e quindi smuovere l’economia del territorio e magari affiancare la struttura al nuovo progetto per gli anziani meno fortunati.