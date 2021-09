La proposta dei consiglieri regionali Fdi: “Via il numero chiuso da Medicina”

Cagliari L’appello di Fausto Piga, Francesco Mura e Nico Mundula: “Passo necessario per costruire una prospettiva diversa di sanità e diritto alla salute” È stata presentata stamane dai consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Fausto Piga, Francesco Mura e Nico Mundula la bozza del progetto di legge statale finalizzata ad abrogare le norme in materia di accessi ai corsi universitari. L’obiettivo principale è l’abolizione del numero chiuso nelle università, in particolare a Medicina, previsto dalla legge 264 del 2 agosto 1999. Gli esponenti di Fdi sono intervenuti nella sala stampa del Consiglio regionale di Cagliari. “La pandemia”, ha dichiarato il consigliere regionale Fausto Piga, “ha fatto emergere il dato strutturale di un deficit di 50-60.000 medici nel sistema sanitario nazionale ed è uno squilibrio che va corretto, con particolare attenzione alla Sardegna”.

Fausto Piga

La proposta di legge per l’abolizione del numero chiuso a Medicina è stata già approvata dai Consigli regionali della Sicilia e del Veneto, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione del Parlamento. “La nostra iniziativa”, ha aggiunto Piga, “è rivolta non solo a tutte le forze politiche, ma anche al mondo dell’università, alle parti sociali, ai giovani, per iniziare a costruire per tempo una prospettiva diversa della sanità e del diritto alla salute”.

Francesco Mura

“In Sardegna”, ha ricordato l’esponente di Fdi, “entro la fine dell’anno potrebbero andare in pensione circa 800 medici, aprendo una nuova crisi perché nel quadro normativo attuale la loro sostituzione sarebbe necessariamente graduale.

Quello del numero chiuso non è l’unico problema: la sanità ha grande bisogno di investimenti in tecnologie e formazione. Per quanto riguarda la nostra Regione, sono necessari interventi che consentano ai giovani sardi di specializzarsi e lavorare nella loro terra”. “Il problema del Covid”, ha sottolineato infine il capogruppo di Fdi Francesco Mura, “ha cambiato completamente gli scenari dei governi: la sanità, per ovvi motivi, ci pone di fronte le situazioni più evidenti, ma noi crediamo che debba essere l’occasione per rivedere in generale il mondo delle professioni e della formazione”. Martedì, 7 settembre 2021

Fonte: Link Oristano