La prof di Mirko: “Si è sempre donato agli altri. L’ha fatto anche per sua madre”

Luisa Usala conosceva bene il giovane Mirko, era la sua professoressa. Oggi tutta la scuola, l'istituto alberghiero di Tortolì, ha pianto per la terribile tragedia che ha colpito la comunità e tutta la Sardegna. A Radio Casteddu racconta: "Mirko amava molto la vita, rispettava gli altri ed era amato da tutti.Lui era sempre sorridente, positivo per la vita, si è sempre donato agli altri e lo ha fatto anche per la sua mamma.Io quando prendo in carico gli alunni lo faccio come se fossero figli e quando si pensa ad un figlio che è morto per salvare la mamma questo non è naturale. Quando stamattina siamo arrivati a scuola, tutti erano in silenzio. L'istituto è stato vestito a lutto, nessuno ha parlato: abbiamo solo pregato, raccolto le lacrime degli alunni e aiutato chi aveva bisogno. Ci siamo sostenuti come se fossimo una grande famiglia.Mirko stava bene sia a casa che a scuola, lui era felice, era un ragazzo attivo e anche chi lo ha conosciuto per poco tempo aveva capito quanto questo ragazzo si è fatto amare nella sua semplicità. Era bello tutto e non è una frase di circostanza ma lui era proprio così: un ragazzo giovane, che ha perso la vita per proteggere il suo amore più grande.Le preghiere per la madre le abbiamo fatte a scuola in silenzio, ne abbiamo parlato con i ragazzi e non abbiamo fatto la classica lezione.I ragazzi erano in presenza e, con quelli a distanza, abbiamo comunicato e parlato della vita, di quanto può essere difficile: non abbiamo potuto dare una giustificazione, perché non ce ne sono per un gesto così vile, crudele e cattivo. Abbiamo potuto solo confortare i ragazzi e farci confortare da loro.Li abbiamo fatti parlare ed esprimere quello che avevano da dire nella riservatezza e nel rispetto del dolore che ognuno porta.Ciao Mirko".