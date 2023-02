“La Pro Loco incontra gli Amici”: confronto ad Arborea con le aziende sponsor degli eventi

Dopo i saluti istituzionali della sindaca Manuela Pintus, presente nella sala riunioni del Centro Fiere che il comune di Arborea mette a disposizione per numerose iniziative, il presidente della Pro Loco Paolo Sanneris ha voluto ringraziare tutte le aziende per la loro collaborazione.

Oltre ai ringraziamenti per il supporto, l’occasione dell’associazione per illustrare le iniziative future

“In Consiglio, quando abbiamo deciso di incontrarvi, abbiamo chiamato questo momento “La Pro Loco incontra gli Amici”, perché di questo vorremmo si trattasse, un incontro tra Amici che hanno un fine comune: comunicare con il territorio, valorizzarlo per il bene comune”, ha spiegato il presidente nel corso del suo intervento.

Oltre a un breve excursus sulla storia della Pro Loco di Arborea, che conta ormai 41 anni di attività continuativa, l’incontro è stato l’occasione per esporre le iniziative future dell’associazione, nelle quali troveranno spazio le azioni di sponsorizzazione delle aziende aderenti.

“Molteplici le nostre manifestazioni, siamo infatti presenti durante tutto l’anno sia con le nostre sagre, che con la programmazione di eventi culturali. Tra questi segnaliamo il nuovo progetto Euroscuola, in fase di elaborazione, che porterà i nostri ragazzi a Strasburgo. Con il comune gemellato di Villorba è in attivazione invece un progetto di recupero della memoria storica. Segnalo inoltre l’entrata a far parte dell’Associazione dei Borghi Autentici d’Italia, con la quale è in corso un progetto sul Turismo di Ritorno”, ha illustrato Sanneris. E ha inoltre aggiunto: “Ricordo che siamo referenti della LILT per Arborea, oltre ad una costante presenza nel territorio a fianco e supporto di altre associazioni e comitati e soprattutto, e di questo siamo particolarmente orgogliosi, del Comune e del Sistema Arborea”.

“Per fare tutto questo e per organizzarci al meglio, pensiamo che un evento non possa fare a meno di voi, i nostri sponsor”, ha concluso il presidente della Pro loco di Arborea. “È sicuramente molto importante il vostro impegno finanziario, ma è altrettanto importante la vostra “presenza”, perché donate ai nostri eventi quel in più che si chiama prestigio e autorevolezza”,