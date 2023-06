La Pro loco di Arborea al lavoro per gli eventi estivi e autunnali: ecco le date

Arborea

Il consiglio direttivo ha fatto un consuntivo delle ultime riuscite manifestazioni

Arrivano da Arborea le prime conferme sul calendario degli eventi che nei prossimi mesi saranno organizzati dalla Pro loco: tornano nel 2023 la Rassegna enogastronomica dei piatti tipici delle etnie, la Sagra della polenta e i laboratori del turismo esperienziale.

“Nella riunione del consiglio direttivo dei giorni scorsi, abbiamo impostato il programma delle manifestazioni per la prossima estate e l’autunno”, ha spiegato il presidente della Pro loco, Paolo Sanneris. “Confermato l’appuntamento per il 29 e 30 luglio con la Rassegna enogastronomica dei piatti tipici, che racchiuderà al suo interno anche Seadas sotto le stelle e la Sagra delle angurie”.

Dopo l’estate, si passerà ai grandi eventi autunnali. “Gli altri appuntamenti più importanti sono a ottobre. Il 4, in piazza con il nostro prodotto di punta, un primo assaggio per i tanti ospiti e bambini delle scuole. Il 14 e 15 celebreremo la 40ª edizione della Sagra della polenta, con tutta una serie di eventi collaterali, e il ritorno per il secondo anno dell’evento legato al turismo esperienziale”, ha continuato Sanneris. “A novembre poi la Pro loco sarà presente alla Rassegna dei Vini novelli di Milis”.

La riunione del direttivo ha permesso anche di fare il punto sugli ultimi eventi firmati dalla Pro loco. “Abbiamo tracciato un bilancio positivo per l’edizione 2023 della Fiera dell’Agricoltura, che ha visto un grande afflusso di pubblico, e per la presenza di 130 aziende alla mostra-mercato delle macchine per l’agricoltura e nella parte espositiva che ha riguardato i servizi, l’artigianato, l’agroalimentare, il florovivaismo. La partecipazione dei produttori ha garantito il successo della Sagra delle fragole”, ha aggiunto il presidente.

Soddisfazione anche per le strette collaborazioni del “Sistema Arborea”, ben rappresentato da Banca di Arborea, 3A, Cooperativa Produttori e dalle numerose aziende locali espositrici. Presente in campo anche la Coldiretti, con due stand, dci cui uno firmato “Campagna Amica”. Anche la Mostra regionale zootecnica, che ha riguardato i bovini di razza Frisona italiana, ha incontrato l’interesse di pubblico, premiando l’impegno degli allevatori e delle loro famiglie presenti.

“Da sottolineare il sostegno dell’Amministrazione comunale di Arborea. È stato notevole l’impegno del gruppo di lavoro della Pro loco nella gestione di A tavola in Fiera, della postazione di street food e nell’organizzazione complessiva dell’evento fieristico”, ha concluso Paolo Sanneris.

