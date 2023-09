La prevenzione degli allagamenti arriva in Consiglio a Terralba, con un’interpellanza dell’opposizione

Terralba

Il gruppo “Insieme per Terralba” chiede notizie sugli interventi

Quali misure sono state messe in atto per evitare gli allagamenti nel centro abitato? Lo chiede al sindaco e alla Giunta comunale il gruppo di opposizione “Insieme per Terralba”, con un’interpellanza.

Il documento è stato portato all’attenzione degli amministratori nelle scorse settimane. “Anche nell’ultimo anno Terralba è stata interessata da diversi episodi di allagamento nel centro urbano, pertanto, facendo nostre le preoccupazioni di molti concittadini, riteniamo doveroso supportare e sollecitare l’intervento dell’Amministrazione al fine di prevenire tali disagi”, spiegano i consiglieri firmatari, Alessandro Murtas, Maria Cristina Manca, Gabriele Espis, Sebastiana Floris e Luca Marongiu.

L’estate ormai sta per finire. “Considerato l’approssimarsi della stagione autunnale e delle prime piogge, si chiede di conoscere quali siano le misure poste in essere dall’Amministrazione comunale per la prevenzione dei fenomeni di allagamento, che sempre più spesso interessano alcune zone del centro abitato”, scrivono i consiglieri. “Si chiede inoltre di conoscere lo stato di funzionamento del sistema drenante e fognario cittadino e se sussistano delle criticità, che possano impattare il deflusso delle acque meteoriche: anche 11 mesi fa, queste hanno infatti causato parecchi danni alle abitazioni e alle attività commerciali”.

Anche la pulizia delle caditoie stradali è un nodo cruciale per l’opposizione. “È necessario avere un resoconto dettagliato sull’esecuzione dell’intervento”, continuano i firmatari. “In particolare sui luoghi in cui è già stato eseguito e quando, la programmazione delle prossime zone interessate e quelle invece nelle quali non si interverrà, esplicitando le motivazioni dietro a questa scelta”.

“Al fine di mettere in sicurezza il centro urbano e le zone che hanno mostrato maggiore vulnerabilità agli allagamenti, nonché di alleviare l’angoscia dei nostri concittadini all’approssimarsi delle piogge, auspichiamo che l’Amministrazione predisponga, con la massima solerzia, tutte le azioni necessarie per prevenire i fenomeni di allagamento”, conclude il gruppo d’opposizione.

