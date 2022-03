Certo è che col nuovo decreto del Prefetto molti Comuni della Provincia di Oristano potranno effettuare i rilevamenti lungo le loro strade con la sola presenza della polizia locale e con gli strumenti portatili in dotazione, quali l’autovelox o il telelaser. Ma non installando gli autovelox.

Quell’autovelox aveva alimentato polemiche e malumori anche in consiglio comunale. Erano stati contestati i lavori di installazione dell’impianto, il rifacimento di un tratto di marciapiede e l’abbattimento di diversi alberi, per consentire un’adeguata visibilità dell’impianto.

In sostanza “allo stato attuale, ed alla luce delle direttive del ministero dell’Interno, l’installazione di dispositivi tecnici di controllo della velocità, finalizzati al rilevamento a distanza non appaiono supportati da necessari presupposti normativi, quali i tassi di incidentalità, condizioni strutturali, piano altimetrico e del traffico”.

Fonte: Link Oristano

