La Prefettura: “A parte l’accoltellamento in piazza Yenne, tutto ok a Cagliari per Capodanno”

A parte l’accoltellamento nella salita Santa Chiara a pochi passi da piazza Yenne, tutto ok a Capodanno a Cagliari. Sia in centro che alla Fiera, dove si svolgeva il concerto di Marco Mengoni.

Il bilancio della notte di San Silvestro è stato discusso oggi presso il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è riunito per valutare l’efficacia dei servizi predisposti in occasione dei festeggiamenti del capodanno 2024.

E’ emerso che l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, sia nel centro storico che in viale Diaz, attraverso l’impiego di un importante numero di pattuglie (9 della Polizia di Stato, 7 dei Carabinieri e 2 del Comando Provinciale della Guardia di Finanza alle quali si sono aggiunte 2 unità mobili della Polizia Municipale di Cagliari), “ha consentito lo svolgimento degli eventi in assenza di criticità, ad eccezione di un episodio delittuoso verificatosi in Piazza Yenne nelle prime ore del 1° gennaio, relativo al ferimento di un giovane a mezzo di un coltello, nel corso di una lite”.

In particolare, dai dati forniti dalle sale operative delle Forze di Polizia, si evince che tra le ore 19 del 31 dicembre 2023 e l’ 1 del 1° gennaio, sono arrivate 15 chiamate alla Polizia e 17 all’Arma dei Carabinieri, tutte seguite da specifici interventi degli operatori della sicurezza.

Proprio ieri i titolari dei locali di piazza Yenne, riferendosi all’accoltellamento e alla distruzione dell’edicola avevano lamentato “la mancanza di sicurezza. Tanto che alcuni”, hanno denunciato nel comunicato, “non riuscendo a gestire i pochi arrivati in piazza (circa duemila), hanno dovuto abbassare le serrande prima dell’orario previsto”.

Le forze dell’ordine tuttavia non hanno rilevato nulla di rilevante. Anche per quanto riguarda il concerto di Mengoni tutto ok: i “dispositivi di safety e security hanno consentito lo svolgimento dello stesso in assenza di turbative per l’ordine pubblico”.