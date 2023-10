La popolazione invecchia, apre una nuova rsa? Cosa si muove tra Oristano e Santa Giusta

Oristano

In attesa di vedere realizzato il centro di Donigala Fenughedu, già autorizzato

Un centro di assistenza per anziani e disabili potrebbe sorgere a Santa Giusta. Al momento in Comune non è stata presentata alcuna richiesta ufficiale, ma qualcosa starebbe iniziando a muoversi. Un privato vorrebbe realizzare la struttura all’uscita del paese in direzione della Statale 131. I terreni in questione sono però di proprietà privata e quindi quelle aree dovrebbero essere acquisite. E ci sarebbe anche un problema urbanistico, dato che per costruire è necessario il nuovo Piano urbanistico comunale, che a Santa Giusta dovrebbe essere approvato nei prossimi mesi. Insomma, gli ostacoli da superare non sono pochi.

Al momento a Oristano e nell’hinterland c’è carenza di posti nelle residenze sanitarie assistenziali, in attesa della costruzione della grande struttura per anziani e malati psichiatrici che sorgerà a Donigala Fenughedu e che lo scorso inverno ha ricevuto il via libera dal Consiglio comunale di Oristano.

Tempo fa si era mosso per realizzare una Rsa nella città di Eleonora d’Arborea il gruppo Sereni Orizzonti, che in Sardegna gestisce già centri specializzati a Macomer, Sassari e Silanus e presto ne attiverà un altro a Villacidro.

La società, presente in gran parte del Centro e Nord Italia e anche in Sicilia, aveva chiesto alla Regione la possibilità di attivare una struttura anche a Oristano. Da Cagliari, però, non era arrivato il via libera, perché con la Rsa di Donigala Fenughedu, già autorizzata ma non ancora costruita, si raggiungerebbe il tetto di posti per Oristano e frazioni. A Donigala, però, il cantiere ancora non si vede e ciò di fatto sta bloccando gli altri possibili investimenti in città in un settore che, con l’invecchiare della popolazione, ha una grande valenza sociale, ma è anche un grande business.

