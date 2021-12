“Al nuovo comandante”, prosegue la nota, “certi della sua professionalità e abilità, auguriamo buon lavoro nel nostro Comune. Cogliamo l’occasione per un in bocca al lupo agli ultimi due agenti arrivati a Bosa, prima Gesuino Manconi, ormai da un anno a servizio di questo municipio e all’agente Francesca Mesina, che nelle ultime settimane ha iniziato il suo servizio con i vigili urbani di Bosa”.

“Solinas”, si legge in una nota diffusa dall’amministrazione comunale, “ha saputo vivere con la popolazione in seno all’immagine storica del vigile urbano quale punto di riferimento, d’aiuto, di supporto e di sicurezza del cittadino. Con il suo ruolo di comando ha garantito sicurezza e presenza sul territorio, lavorando instancabilmente per il fine del pubblico bene. A lei i più vivi auguri di prosecuzione della sua carriera”.

Filomena Solinas

Fonte: Link Oristano

