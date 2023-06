La polizia avverte: attenzione alle email ingannevoli col logo dell’Agenzia delle Entrate

Roma

In corso una nuova campagna di phishing

Attenzione alle mail fasulle dell’Agenzia delle entrate. A lanciare l’allarme per questa nuova truffa è la polizia di Stato.

“È in corso una nuova campagna di phishing che utilizza illecitamente il logo di Agenzia delle Entrate”, spiega una nota del ministero dell’Interno. “Le false comunicazioni presentano in allegato un file PDF che induce gli utenti a fornire indirizzo e-mail e password. Successivamente, per rendere credibile la richiesta di dati, la vittima della truffa viene reindirizzata sulla pagina ufficiale dell’agenzia”

Per evitare di cadere nella trappola arrivano anche i consigli della polizia.

“Per verificare la genuinità di notifiche o avvisi ricevuti tramite e-mail o SMS non cliccare mai sui link allegati alla comunicazione ma collegati direttamente alle app e al sito ufficiale”.

Col sospetto di tentativi di truffe la polizia suggerisce eventualmente di segnalare una specifica URL, utilizzando l’apposito servizio “Segnala online”.

Martedì, 6 giugno 2023

commenta

Fonte: Link Oristano