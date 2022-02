Oristano

E il tenore Francesco Demuro lancia la protesta inondando i social con la bandiera dei quattro mori

“Mi dispiace, la mia intenzione era di far sorridere”, Davide Urgu appare in video – visibilmente provato – insieme a papà Benito, che lo ospita sui suoi seguitissimi canali social per cercare di stemperare la polemica scaturita in seguito allo sketch andato in onda su Canale 5.

“Era una scenetta fuori programma, non scritta, improvvisata”, spiega Davide Urgu. “Non ho capito che poteva offendere qualcuno. Ero un pastore altoatesino che ha parlato in sardo”.

“Bisogna incassare quello che sta succedendo”, lo rincuora il padre, che ricorda le sue numerose apparizioni nelle televisioni: le più recenti con Piero Chiambretti, nelle vesti di un tifoso del Cagliari.

“Bisogna stare attenti a queste cose, i sardi sono attenti e ci tengono alla propria dignità ed è giusto sia cosi”, dice ancora Benito Urgu, “forse non è stato capito che un altoatesino che parla il sardo doveva far sorridere”.

“Noi sardi non facciamo mai male a noi stessi e se qualche volta può succedere sono piccole distrazioni”, afferma Benito Urgu. “Io capisco Davide e dovete capirlo anche voi”.

Nelle ultime ore in tanti hanno espresso lo sdegno per la scena durante la quale la presentatrice Roberta Lanfranchi (con il naso tappato) e il Gabibbo attribuiscono la puzza presente in una malga alla presenza del pastore di origine sarda – Davide Urgu, appunto – che “si lava una volta ogni lustro”.

Tra i diversi interventi c’è stato anche quello del tenore turritano Francesco Demuro, che su Facebook ha chiesto ai sardi di inondare le pagine del social con la bandiera dei quattro mori come segno di protesta verso la trasmissione ‘Paperissima sprint’, dove, ha scritto “è stata offesa la mia terra e i Pastori Sardi”. In poche ore il suo post ha ricevuto numerosissime condivisioni. Tra gli apprezzamenti al post anche quello di Anthony Muroni, presidente della Fondazione Mont’e Prama.

Martedì, 15 febbraio 2022