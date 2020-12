La pista ciclabile di Marrubiu intitolata a Nicola Cicu

La pista era stata inaugurata nel mese di settembre del 2015. L’opera si estende per oltre un chilometro, con una larghezza due metri e mezzo, a doppio senso di marcia, e segue la statale 126 per tutto il territorio comunale.

“Ricordo bene quel giorno”, ha detto Santucciu durante l’intima cerimonia di inaugurazione. “Un pezzo di cuore dei marrubiesi quel giorno se ne è andato. Così come è capitato per chi è deceduto troppo giovane, con tutta una vita da pensare e immaginare”. All’inaugurazione, durante la quale è stata scoperta la targa con il nome del giovane, ha preso parte la famiglia Cicu e un piccolo gruppo di concittadini. Presente anche uno zampognaro, che ha dedicato un momento musicale ai presenti.

L’intenzione di dedicare della pista ciclabile a Cicu era stata annunciata dal sindaco Andrea Santucciu fin dalla sua inaugurazione nel 2015, per ricordare, appunto, il ragazzo di 14 anni che nel 1990 perse la vita di ritorno dopo una serata passata in compagnia con gli amici.

