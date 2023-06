La pioggia non ha fermato i pellegrini: testato anche il cammino tra Ghilarza e Fordongianus

Fordongianus

La prossima tappa condurrà a Busachi

Si è svolto anche sotto la pioggia battente il secondo test dei cammini nel Guilcier-Barigadu, svolto da Ghilarza a Fordongianus e promosso dall’Ufficio diocesano per la pastorale del turismo, che intende creare tanti itinerari sullo stile dei Cammini di Santiago.

“La partenza da Ghilarza è avvenuta mercoledì 31 maggio alle 7 con un cielo che prometteva pioggia e che ha invitato tutti a tenere il passo su una media intorno ai 5 km per evitare di incappare nel temporale che si attendeva al pomeriggio e che puntualmente si è verificato, con tanto di allerta gialla”, racconta il responsabile dell’Ufficio, don Ignazio Serra. “Nel percorrere il borgo così presto, con i bar lungo il corso che cominciavano a movimentarsi e la curiosità della gente nel vederci camminare, si è assaporato ancora di più lo stile dei cammini spagnoli dove i pellegrini iniziano molto presto l’itinerario per giungere entro le 13\14 la meta e aver poi il tempo di riprendere le forze con un buon pasto, il riposo, la convivialità e la visita ai monumenti del posto dove alloggeranno la notte”.

Il secondo cammino di test ha visto i cinque pellegrini protagonisti percorrere per lo più sentieri: “taluni antichi e invasi dal lentischio, alcune strade provinciali, e tratti tenuti bene e puliti”, racconta ancora il sacerdote. “Mandrie di bovini al pascolo, greggi e il canto degli uccelli arricchivano il paesaggio con i campanacci e il canto. Alcuni segmenti si presentavano qua e la fangosi, a motivo delle copiose piogge dei giorni precedenti, costringendo in alcuni punti impervi a rallentare il ritmo sostenuto. A differenza del cammino precedente da Neoneli a Ghilarza, questo si presenta senza paesi e novenari da attraversare, se si esclude Trempu, offrendo un contatto costante con la natura. Per lo più si è camminati in piano, senza salite, anzi gli ultimi 2 km sono stati in discesa lungo un antico sentiero che immette nella SP88, che porta verso la nuova diga Eleonora D’Arbore in direzione di Busachi”.