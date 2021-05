La piattaforma delle Poste funziona: quasi 60 mila vaccinazioni prenotate

In Sardegna dalle 12 di ieri hanno ottenuto l’appuntamento anche 10.719 persone fragili

Alle 8.30 di oggi, a meno di ventiquattro ore dall’attivazione anche in Sardegna del nuovo sistema di prenotazione sulla piattaforma di Poste Italiane, erano circa 60mila – di cui 10.719 riferite a persone fragili – le vaccinazioni prenotate sul territorio regionale per la prima somministrazione. Oltre quattrocento le richieste di vaccinazione a domicilio per persone che non possono camminare.

Intanto la campagna vaccinale anti-Covid nell’isola segnala una nuova accelerazione: nella giornata di ieri sono state complessivamente 13.372 le dosi somministrate, negli hub e nei punti di vaccinazione o dai medici di famiglia ai pazienti a domicilio.

“La campagna di vaccinazione prosegue, mantenendo saldo l’obiettivo di arrivare alla completa immunizzazione dei sardi nei tempi più rapidi”, ha commentato il presidente della Regione, Christian Solinas. “Per realizzare questo traguardo stiamo mettendo in campo ogni strumento a nostra disposizione. Continuiamo a potenziare il sistema con l’attivazione di nuovi punti di vaccinazione e nuovi hub, rendendo la campagna sempre più capillare sul territorio. Anche l’introduzione del nuovo sistema di prenotazione si inserisce perfettamente all’interno del percorso che abbiamo tracciato”.

Anche l’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, sottolinea l’avvio positivo in Sardegna per il sistema di Poste Italiane: “Un buon segnale, dai primi dati. La campagna diventa sempre più massiva con la progressiva apertura alle fasce d’età più giovani. Iniziamo a vedere i primi riflessi delle vaccinazioni sul quadro epidemiologico. Ora è fondamentale completare l’immunizzazione dei soggetti più a rischio. La battaglia contro il virus riguarda tutti e il vaccino è l’arma più potente che abbiamo a disposizione, per proteggere noi stessi e chi ci sta vicino”.

