Cagliari

Il provvedimento varato ieri a tarda sera dopo una clamorosa protesta

Il Consiglio regionale della Sardegna ha approvato nella tarda serata di ieri un emendamento della maggioranza del centrodestra al ddl Omnibus 2 che ha autorizzato, per un massimo di 90 giornate lavorative, la raccolta, il trasporto, lo sbarco e la commercializzazione dei ricci e dei derivati freschi.

Il provvedimento è in vigore da oggi , 1 dicembre, fino al 30 aprile prossimo, a parziale deroga del blocco e nelle more “del perfezionamento delle procedure di indennizzo per il fermo”.

In serata sotto il palazzo del Consiglio regionale si era svolta a Cagliari una manifestazione di protesta dei ricciai, per contestare il blocco della pesca ai ricci di mare per tre anni in Sardegna, deciso nei mesi scorsi per consentire il ripopolamento della specie. Uno dei pescatori si era arrampicato su un cornicione dell’edificio e poi era sceso. (AGI)

-segue-

Giovedì, 1° dicembre 2022