La patata è pronta, per sei giorni, a diventare protagonista a Quartu. Stand, convegni con esperti, degustazioni speciali in tanti ristoranti: la Giunta Milia dice sì a PataQuartu, l’evento promosso dalla Coldiretti provinciale in programma dal 5 al dieci luglio. Uno dei cuori degli appuntamenti sarà la via Eligio Porcu, ma non sarà l’unica strada ad essere coinvolta. Ci sarà spazio per i coltivatori diretti anche nella zona di Pitz’e Serra. Il programma deve essere ancora definito nei minimi dettagli, ma c’è già la sicurezza che, “considerata la valenza dell’iniziativa per la valorizzazione della patata quartese, eccellenza locale”, l’amministrazione comunale ha concesso “il patrocinio comunale alla Federazione interprovinciale Coldiretti Cagliari per la realizzazione della manifestazione, nonché l’utilizzo dello stemma comunale”.

È probabile che, durante le giornate di eventi e stand in via Eligio Porcu, la strada possa essere chiusa al traffico. Nei prossimi giorni ci sarà un nuovo incontro tra gli organizzatori e il Comune. E l’intento è di coinvolgere, nella sei giorni di eventi, non solo i locali food, ma anche associazioni e gruppi sportivi. Garantito anche il contributo di mille euro, che usciranno dalle casse pubbliche, per una rassegna che ne costa, in totale, cinquemila.

