La Pasqua in Marmilla, a piedi o in bici. Tutto pronto per MyLand Cross Experience

Albagiara Novanta iscritti per i quattro giorni di sport, aria aperta, cultura e ospitalità Ai nastri di partenza novanta iscritti, fra camminatori e bikers, pronti a godersi i quattro giorni della nuova edizione di “MyLand Cross Experience”, organizzata dal Consorzio Due Giare, da venerdì 15 aprile a lunedì 18, per una Pasqua alternativa all’insegna dello sport e dell’aria aperta. Quattro giornate nella natura, ma anche con la possibilità di scoprire l’archeologia, i centri storici, le tradizioni e l’ospitalità della Marmilla, lungo quattro percorsi ad anello da percorrere a piedi o in bicicletta e adatti a tutti. Un programma che ha convinto tante persone e che hanno scelto così di passare le vacanze di Pasqua in modo alternativo. Quest’anno si è registrato un incremento delle iscrizioni rispetto all’edizione precedente di “MyLand”, saltata poi a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria. “Tra conferme e nuovi iscritti abbiamo chiuso le iscrizioni a quota novanta”, conferma Gianni Mureddu di “Sardinia Trail Running”, alla quale il Consorzio ha affidato la gestione tecnica della manifestazione. “Lo scorso anno ci eravamo fermati a 80 e poi l’iniziativa era stata sospesa per l’emergenza pandemia. Seppur di poco, l’elenco dei partecipanti è cresciuto. Se consideriamo che proporre MyLand Cross Experience a Pasqua è stata un po’ una scommessa, possiamo ritenerci soddisfatti”. MyLand Cross Experience è una manifestazione aperta a tutti ma è anche sinonimo di libertà, insistono Gianni Mureddu e Lino Zedda (presidente del “Due Giare”), spiegando così la filosofia che sta dietro dell’evento. “Libertà di correre o camminare, di pedalare, di alternare il cammino alla corsa, di scegliere quale giro fare in bici e quale fare a piedi o correndo. Libertà di fare solo uno dei quattro giri o di farli tutti, di farne uno al giorno, due al giorno o no-stop, viaggiando anche di notte”. L’evento avrà come quartier generale il centro servizi “MyLand” di Albagiara, gestito dalla società Andrenalinas di Andrea Solinas. Da lì partiranno i quattro percorsi ad anello, ciascuno da 30 chilometri. Ogni partecipante potrà scegliere nella stessa giornata se percorrere 30 o 60 chilometri. Un viaggio a piedi in mezzo alla natura, da quest’anno anche in bicicletta, contando solo sulle proprie forze e i propri piedi. Quattro tracce di colore diverso identificano i percorsi. Il primo anello, verde, è “Santa Lucia”: questo percorso guiderà attraverso i sentieri del Monte Arci, dall’altopiano di Santa Lucia al villaggio nuragico di Bruncu ‘e s’Omu di Villa Verde e a Usellus. Il percorso giallo è “Barumele”: dall’antico castello di Barumele al possente nuraghe Santu Miali, dal pozzo sacro di San Salvatore ad Ales al fascino dei borghi antichi di Marmilla. Entrambi sono due giri bellissimi da fare in bici o a piedi, correndo o camminando lentamente, nei silenzi del monte e fra le viuzze dei borghi. La terza traccia è quella rossa, “La Giara”, la più difficile e impegnativa: seguendola, porterà prima sulla grande Giara e al suo punto più alto, per poi scendere giù dal versante di Nureci, Senis e poi Assolo, per tornare quasi fin sopra l’altopiano e rientrare al Centro servizi di Albagiara. Per chi corre è un bel percorso, con dislivelli importanti e sentieri tecnici. Per chi cammina è un giro poetico fra i cavallini, le paludi fiorite di ranuncoli della Giara e i piccoli borghi che fanno grande questo angolo di Sardegna. Infine la quarta traccia (blu), “Gli ulivi”, che è anche la più facile e la più godibile: guiderà alla scoperta delle dolci colline che lambiscono gli antichi borghi, in un reticolo di strade e sentieri ai piedi della Grande Giara. In questo giro tappa nelle comunità di Albagiara, Sini, Genuri, Turri, Ussaramanna, Baressa, Baradili e Gonnosnò. In bici è un ottimo giro cicloturistico nel cuore vero della Marmilla. Per chi corre è un giro veloce, quasi da scarpe da asfalto, per chi cammina è un giro turistico alla scoperta delle piccolissime realtà che fanno grande questo angolo di Sardegna.

Sui sentieri di MyLand Cross Experience - Foto Consorzio Due Giare

Il programma. Si comincia venerdì 15 alle 8.30 con la presentazione dell’evento; alle 9 la partenza in mountain bike e alle 9,15 a piedi. Sabato 16 aprile alle 7 ci sarà la partenza in bici e alle 7.15 a piedi; stesso programma per domenica e lunedì. Non mancheranno gli eventi collaterali che accompagneranno la quattro giorni dell’evento con un pensiero particolare alle famiglie. “Il nostro obiettivo”, ricorda il presidente Zedda, “era proporre una manifestazione per tutta la famiglia, e ci siamo riusciti”. Venerdì 15 aprile, alle 17, si terrà la presentazione del libro “L’unico mondo possibile” di Vania Erbì, che parla di amore per il pianeta, ma anche di fiducia nel genere umano. Fra le varie attività, nell’ambito del programma di MyLand Cross Experience, sono in programma anche delle escursioni guidate del sabato e del lunedì di Pasquetta. Belle passeggiate aperte a tutti, in bici o a piedi, facili e studiate apposta per gli accompagnatori meno allenati. Per partecipare non serve l’iscrizione, è sufficiente chiamare i numeri 340.9491730, 348.7946322 oppure 349.2111563. Sabato 16 aprile, alle 14 escursione guidata in bici sull’altopiano della Giara. Lunedì 18 una giornata densa di iniziative. Dalle 9 alle 13 spazio all’escursione libera con guida al villaggio nuragico “Brunc’e S’Omu” di Villa Verde, e l’escursione guidata a piedi e in bici sulla Giara e circuito interno in mountain bike per i bambini. Dalle 13 alle 15 pausa pranzo, poi alle 16 premiazione e consegna degli attestati. Ci sarà anche la musica, alle 17, con la cantante Claudia Aru, a seguire alle 18 degustazione guidata a base di legumi a cura della Pro loco di Albagiara. Alle 20 chiusura dell’evento. Confermato anche il pranzo di Pasquetta, per il quale si può prenotare via mail (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ) anche se non iscritti alla manifestazione. Gli organizzatori ricordano che per ogni appuntamento saranno rispettati i protocolli anti-Covid in vigore.

La scoperta della Marmilla con MyLand Cross Experience - Foto Consorzio Due Giare

Mercoledì, 13 aprile 2022

Fonte: Link Oristano