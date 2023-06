La panificazione tradizionale a Sestu, profumi e colori del cibo più semplice e genuino

La panificazione tradizionale, profumi e colori del cibo più semplice e genuino che arrichisce ogni giorno menù sofisticati e spuntini: si è conclusa con successo la manifestazione legata alle prelibatezze del grano lavorato portata avanti dalla Pro loco di Sestu affiancata dalla mostra cerealicola ad opera dell’Agris Sardegna.

“Fa parte di un percorso iniziato ad aprile con un progetto rivolto alle scuole con dei laboratori didattici per spiegare ai bambini le fasi della preparazione del pane e la provenienza delle materie prime e si è concluso con gli adulti” spiega l’assessore alle attività produttive Roberta Recchia. I bimbi per settimane si sono prodigati a impastare e infornare ma, soprattutto, hanno potuto scoprire cosa dietro si cela all’alimento che, sin dai primi mesi di vita, diventa quello essenziale e più prezioso. Pochi ma preziosi ingredienti e soprattutto lui, il grano, simbolo per eccellenza, da apprezzare e valorizzare.

Una grande partecipazione, quindi, per “La Via del pane” che, nel corso del progetto, “è stata arricchita con ulteriori preziose collezioni con l’obiettivo di fare conoscere al pubblico l’importanza della ricerca scientifica, la biodiversità vegetale e l’innovazione nel settore agricolo per favorire lo sviluppo rurale. Si è voluto così dare risalto ad un settore importante e in sofferenza”.