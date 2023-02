La pace inevitabile: da fedi diverse un messaggio di speranza per il mondo

Sassari

Diretta video per una tavola rotonda organizzata dal Comitato per il dialogo interreligioso

“Non vʹè alcun dubbio che i popoli del mondo, a qualsiasi razza o religione appartengano, si ispirano a unʹunica Fonte celeste e sono figli di un solo Dio”. Con questo messaggio si dà l’appuntamento per la tavola rotonda in programma per sabato 11 febbraio alle 18 a Sassari: i rappresentanti di gruppi religiosi differenti condivideranno il proprio messaggio di pace.

Interveranno Gavino Stacca, del Movimento dei Focolari Sassari; Giovanni Rivieccio e Daniela Simula, dell’Istituto buddista Soka Gakkai; don Pietro Ventura per l’Arcidiocesi di Sassari; Hamadi Maalaoui, imam del Centro islamico di Olbia; Gian Paolo Soddu della Comunità Bahà’i di Cagliari e Juri Mores del Movimento Hare Krishna di Oristano.

L’incontro è intitolato “La pace mondiale non solo è possibile, è inevitabile” e verrà trasmesso in diretta video: ci si potrà collegare sulla piattaforma Zoom a questo link .

Mercoledì, 8 febbraio 2023