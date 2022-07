“Va bene la riqualificazione, vanno bene i progetti, ma la città fa un po’ schifo. Qui dopo il Covid rischiamo il colera! Ci pensi Sindaco. Alliga ovunque…marciapiedi lerci…”. E’ solo uno dei tanti commenti, firmato da Monica Zedda, alla pubblicazione del progetto di riqualificazione di via Roma sulla pagine Facebook ufficiale del sindaco Truzzu. Tante le critiche da parte dei cagliaritani, pochi gli apprezzament. C’è chi evoca Emilio Floris, sottolineando che questo è il compimento di un progetto da lui ideato, c’è chi invita il sindaco a farsi un giro in città per guardare con i suoi occhi il livello di degrado a cui è arrivata, c’è chi chiede che fine abbiano fatto altri progetti come quelli di riqualificazione di Sant’Avendrace o viale Trieste. Su tutto, i due temi in assoluto più gettonati sono la spazzatura e il degrado di alcuni quartieri, la Marina prima di tutto.

“Ma con la città ridotta ad un letamaio, le periferie con le strade tipo Beirut, i servizi minimi che non funzionano, i lampioni che si accendono e si spengono come fossimo in guerra, i pasticci che avete combinato con le strade, il verde pubblico…ma ancora prometti, annunci, etc. Basta ti prego, finisci questa legislatura e dedicati ad altro”, scrive Franco Serra. Ironico Pio Pio: “Bel progetto, così spacciatori e sbandati sapranno dove concentrarsi. Piazza del Carmine insegna. Sono passato da poco in via Roma di notte, non lo facevo da anni. C’è da avere paura. Ubriaconi, ragazzini in cerca di rissa, risorse umane con facce da patibolo e sporcizia degna di una casbah. Controllo nessuno. Se dovete spendere milioni di euro di soldi nostri per poi consegnare l’opera al degrado, suggerisco di spendere il denaro in altro modo”.

Torna sul tema dissuasori stradali e sicurezza per i pedoni Ales Sandro: “Stiamo ancora aspettando i dissuasori in via Cadello dopo la tragedia ben nota, per non parlare dell’utilità del semaforo direzione Poetto altezza cancello servizi “segreti”, la pavimentazione giusto in via Roma corsia bus che sta cedendo sotto il loro peso stesso lasciando immaginare cosa potrebbe succedere se si sfondasse durante il passaggio, la fluida viabilità in viale Diaz che dio solo sa quando finirà il cantiere ringraziando il semaforo in via Dante fronte campi da calcetto che dura 12 secondi intasando notevolmente il traffico in una delle grosse arterie cittadine nonché la cultura al chiuso d’estate recuperata in extremis con Bennato in piazza Nazzari..non male”. E ancora c’è chi elenca le strade da asfaltare: “via riva villasanta;via santa maria chiara:via tamburino sardo;via riva villasanta;parte di via paoli;via calamattia;via balilla, etc etc etc.e tutte quelle altre che decine di migliaia di persone percorrono ogni giorno.Io da Sindaco mi occuperei prima delle cose urgenti,e dopo delle grandi opere! non condivido le sue scelte. Grazie Saluti”

e chi chiede a Truzzu se “ogni tanto se lo fa un giro nella sua città”.

