La Nuova Sardegna del 18 dicembre: vademecum sulle restrizioni durante le feste

La Regione stanzia 67 milioni per le imprese colpite dalla crisi Covid. L'Aias verso la cessione

SASSARI. Sulla Nuova Sardegna del 18 dicembre un vademecum su come ci si dovrà comportare anche nell'isola per le restrizioni che sono previste a partire dal 21 dicembre sino al 7 gennaio, con diverse gradazioni e sopratutto con lockdown nei giorni prefestivi e festivi. Misure drastiche per cercare di limitare la diffusione del coronavirus.

I dati anche oggi 17 dicembre, in Sardegna, confermano la flessione del rapporto fra tamponi effettuati e numero di nuovi contagiati, ma tutte le autorità invitano a non abbassare la guardia. Intanto la Regione ha pubblicato il bando "Resisto" che consentirà dei ristori per imprese e lavoratori titolari di partita Iva. Un'iniziativa finanziata con 67 milioni di euro. Domande a partire dal 30 dicembre al 31 gennaio.

Restando nel campo della sanità, i Randazzo, dopo anni di difficoltà finanziarie sono pronti a cedere l'impero Aias, che si occupa nell'isola dell'assistenza ai disabili. I beni valgono 70-80 milioni, mentre i debiti ammontano a 90 milioni. Diversi gli acquirenti interessati a rilevare una attività fondata nel 1954.