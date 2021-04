La Nuova Sardegna del 16 aprile: il dramma Tirrenia, la società ha i giorni contati

SASSARI. Sulla Nuova Sardegna del 16 aprile in primo piano c'è il destino della Tirrenia. La compagnia ha infatti i giorni contati mentre la Procura chiede il fallimento. Difficoltà enormi che potrebbero anche pesare parecchio sulla mobilità dei sardi. Ancora in evidenza anche il pranzo proibito di Sardara. In Procura, dopo il comandante regionale dei Forestali è toccato andare anche al colonnello della Brigata Sassari Granari, per giustificare il fatto di essere seduto a tavola con tante altre persone quando le restrizioni Covid, la Sardegna era già in fascia arancione, lo proibivano tassativamente. A proposito di Covid, la Sardegna sembra poter respirare dopo gli alti numeri di contagi dei giorni scorsi. Il calo di nuovi casi e di ricoveri potrebbe essere un primo segnale del miglioramento della situazione. Nelle pagine sportive si parla del miracolo Dinamo, che per il decimo anno consecutivo approda ai play off che assegnano lo scudetto. Una favola sportiva che inorgoglisce Sassari e la Sardegna.

Fonte: La Nuova Sardegna