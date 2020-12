La Nuova Sardegna del 13 dicembre: dati confortanti nella lotta al Covid

Sul giornale anche l'approfondimento sul Piano Casa e nello sport gli impegni di Dinamo e Cagliari

SASSARI. Sulla Nuova Sardegna del 13 dicembre in primo piano la lotta al Covid con il governatore Solinas che sottolinea come gli obiettivi inseguiti nel piano di emergenza contro la pandemia sono stati raggiunti al 75 per cento. A confortare l'analisi ci sono i dati dei contagi con la curva dei nuovi casi che continua a scendere.

Approfondimento anche sul Piano casa che ha visto l'approvazione della bozza di legge da parte della commissione urbanistica. Il 23 il testo va in aula, ma continuano ad esserci polemiche e critiche sul provvedimento.

Per lo sport impegni severi per Dinamo e Cagliari La squadra sassrese ospita Treviso che schiera un grande ex, Logan. Il Cagliari alla Sardegna Arena se la vedrà con l'Inter, anche lui con un ex importante, Barella.