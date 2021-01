La Nuova Sardegna del 12 gennaio: il dibattito sul ritorno degli studenti sardi a scuola

SASSARI. Sulla Nuova Sardegna del 12 gennaio si parla del rientro a scuola degli studenti delle scuole superiori della Sardegna. Interviene l'assessore regionale alla pubblica istruzione Biancareddu che assicura che gli alunni presto faranno itorno in aula e che il rinvio era necessario sul fronte ella diffusione del virus. Sempre sul fronte Covdi, ricordiamo che tutte le dosi del vaccino sinora arrivate in sardegna sonostate somministrate e che sono arrivo altre 16mila. Approfondimento sui processi proseguiti nella giornata dell'11 gennaio in Sardegna: quello dei delitti in Ogliastra, a Cagliari, e quello sulla teribile uccisione a Sorso della ceka Zdenka, in corso di svolgimento a Sassari. Per lo sport in primo piano l'incidente all'amatissimo capitano della Dinamo Jack Devecchi: la rottura del legamento crociato gli impedirà di tornare in campo per sei mesi.

Fonte: La Nuova Sardegna