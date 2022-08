A Solinas i cacciatori chiedono di muoversi in tempi stretti per promuovere l’attivazione dell’Istituto Regionale della Fauna Selvatica (IRFS). Tra le priorità dell’Associazione Caccia Pesca e Tradizioni Sardegna c’è poi, oltre all’approvazione di una nuova legge regionale sulla caccia o una modifica sostanziale del provvedimento approvato nel 1998, anche la ridefinizione e tabellazione delle aree della Rete Natura 2000″.

“Abbiamo pazientemente atteso per tre anni e mezzo”, prosegue la nota firmata dal presidente dell’Associazione Cpt, “e ora è giunto il momento di ricordare al governatore la parola spesa col mondo venatorio che, con senso di responsabilità e di appartenenza alla propria terra, ha contribuito fattivamente e in maniera determinante all’eradicazione della peste suina africana”.

“Nonostante si condivida l’operato dell’assessore Gianni Lampis, al quale va riconosciuto il merito di aver accolto molte istanze del mondo venatorio”, scrive Marco Efisio Pisanu, “la manifestazione di protesta è necessaria e doverosa per rivendicare le legittime aspettative dei cacciatori che hanno riposto la fiducia nel governatore Christian Solinas, il quale in una conferenza stampa pre-elettorale prese l’impegno di mettere mano alla ormai obsoleta legge sulla caccia n°23 del 1998”.

Marco Efisio Pisanu

Fonte: Link Oristano

