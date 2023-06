“La nuova amministrazione comunale dialoghi con i cittadini: un confronto senza pregiudizi”

Cabras

Lettera aperta dell’Associazione civica TAO

Il presidente dell'Associazione civica TAO di Cabras Dario Cossu ha diffuso una lettera aperta, indirizzata al sindaco Andrea Abis e ai nuovi amministratori appena eletti al Comune di Cabras, oltre che ai cittadini del centro lagunare.

La pubblichiamo di seguito.

——

Come Presidente dell’Associazione Civica T.A.O., dopo il pronunciamento democratico espresso dai cittadini nel voto del 28/29 maggio, innanzitutto ritengo opportuno e doveroso esprimere un sincero augurio di proficuo lavoro al Sindaco e a tutti i consiglieri e fare pure una riflessione sul risultato scaturito dall’urna elettorale.

Ha prevalso il sindaco uscente con il 57% dei voti ed eserciterà il mandato elettorale per altri cinque anni, salvo incidenti di percorso. Il suo competitore G. Meli con il 43% dei voti guiderà l’opposizione, funzione indispensabile per rendere sostanziale la democrazia.

Se ci si chiede chi ha vinto politicamente a Cabras (il centro, il centro-destra, il centro-sinistra), la risposta a questa domanda è difficile, se non impossibile, perché le due formazioni che si sono presentate sono il frutto di alleanze ibride e dietro l’apparente involucro della lista civica sono serbatoi di candidati consiglieri a maggioranza politicamente anonimi, solo di una piccola minoranza di essi si conosce l’appartenenza politica. È un fatto svantaggioso per la democrazia e vantaggioso per la pratica del trasformismo politico, male endemico della politica italiana dal livello nazionale a quello locale.

Per una questione di onestà e chiarezza verso i cittadini che li hanno votati, tutti i nuovi consiglieri a cominciare dal sindaco, bene farebbero in nome di essa a fornire gli estremi del loro curriculum vitae politico.

Spero che con questo nuovo consiglio possa avvenire una svolta nella politica cabrarese, sia nel modo di amministrare che nel comportamento dei cittadini. L’elemento fondante della svolta, come scritto nello statuto dell’associazione e come più volte espresso nei comunicati pubblici, consisterà nel saper realizzare l’incontro-collaborazione tra amministratori e cittadini, oltre che la costruzione di una maggiore coesione sociale basata sulla promozione del senso del rispetto, dell’accettazione del pluralismo politico e nella cultura dell’ascolto dell’altro.

Il cambiamento a Cabras ci sarà (lo spero tanto) per realizzarlo ci sarà bisogno che tutte le componenti della sua comunità, a iniziare da quelle istituzionali (maggioranza e opposizione), rispettino le regole e i ruoli previsti dalla legge, praticando il confronto e la sana dialettica, evitando le sterili e strumentali polemiche.

E’ stato scritto nel documento ultimo preelettorale dell’unione delle associazioni che per la prima volta a Cabras esiste un organismo associativo di liberi cittadini che, senza scendere direttamente nell’agone politico dei partiti e senza praticare alcuna forma di collateralismo con le amministrazioni in carica, intende svolgere all’interno della nostra comunità due ruoli fondamentali per la crescita del paese: 1) agire da stimolo e svolgere una sorta di vigilanza critica nei confronti dell’operato degli amministratori; 2) promuovere nei cittadini il senso civico con iniziative che li coinvolgano e li convincano della utilità della loro partecipazione alla cura dei beni comuni e alla solidarietà sociale.

Ci si convinca che non è utile né vantaggioso esercitare il potere in modo monocratico ma che si deve amministrare senza tracotanza e prepotenza. Auspichiamo più lavoro di squadra con gli assessori e il coinvolgimento di saggi ed equilibrati consiglieri, ricordando che la virtù base di un amministratore è l’umiltà e la cultura dell’ascolto di tutti.

Se il sindaco veramente è convinto, come qualche volta ha lascito intendere, che il principio della partecipazione e del coinvolgimento di tutti i cittadini sia un valore positivo per bene amministrare il Comune accetti di inserire nello statuto del Comune che, all’articolo 62 e 63 in particolare, dà tanto spazio alla partecipazione dei singoli cittadini e delle associazioni ai quali nel mandato pregresso non si è ispirato, le tre proposte avanzate dall’unione delle associazioni nell’ultimo documento preelettorale: 1) l’Assemblea popolare pubblica per le decisioni più importanti della comunità; 2) le commissioni consultive settoriali, aperte ai cittadini responsabili e portatori di competenze; 3)periodiche sessioni del consiglio comunale dedicate esclusivamente all’ascolto delle proposte dei cittadini attinenti alle problematiche della nostra comunità.

In questo senso rivolgo un accorato appello agli amministratori di maggioranza e a quelli dell’opposizione: dichiarino senza indugi di voler accettare un confronto politico aperto e senza pregiudizi, dimostrino, con i fatti, di voler dialogare con i portatori di interessi, con le associazioni, con i cittadini.

Sostenendo e applicando queste tre proposte per ben amministrare e creare consenso, inclusione, accrescendo il senso civico e partecipativo dei cittadini, le cose potrebbero cambiare in positivo nei rapporti tra amministratori, cittadini e associazioni.

Occorre convincersi che nessuno potrà farcela da solo.

Cabras per conoscere una vera svolta che permetta di recuperare il tanto tempo perduto e di uscire dal degrado, ha bisogno della collaborazione e della partecipazione di tutti. In questo ho sempre creduto e da tantissimi anni mi sento un cittadino attivo nonostante i miei 87 anni.

Auguri a lei, alla sua Giunta e a tutti i consiglieri comunali.

Dario Cossu