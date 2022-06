Oristano

Esasperazione per molte famiglie tra Oristano e Cabras

Da tempo i botti dei cannoni scaccia-animali accompagnano le notti di chi nell’Oristanese abita in prossimità di campi coltivati. Un problema segnalato in più occasioni alla periferia di Oristano, in particolare tra Sa Rodia e l’ospedale San Martino, e a Cabras. Tanto che nei giorni scorsi è stata inviata una segnalazione al prefetto di Oristano Fabrizio Stelo, chiedendogli di intervenire e di verificare se l’utilizzo di queste apparecchiature in prossimità di centri abitati sia consentito in orario notturno.

Sono in tanti a porre l’attenzione sui botti. I residenti lamentano gravi disagi specialmente nei mesi estivi, quando la notte si dorme solitamente con le finestre spalancate.

“Continuano a sparare con un ritmo incessante, massimo ogni 10 secondi”, scriveva alcuni giorni fa una lettrice che vive a Cabras. “Il problema degli agricoltori è fortemente sentito ma la soluzione non è stressare l’intera cittadinanza e i poveri animali domestici con botti continui. Tolgono il giusto riposo a persone che magari l’indomani hanno i loro impegni di lavoro”.

Non è chiara la competenza in materia, tra polizie locali, Questura e carabinieri. Da Cabras, per esempio, fanno sapere che non esiste un regolamento comunale sull’argomento. E proprio per questa ragione il problema è stato segnalato al prefetto Stelo.

“Nessuno fa o dice nulla”, proseguiva ancora la segnalazione arrivata nei giorni scorsi dal Sinis, “come se gli agricoltori avessero la precedenza. Da cittadina vorrei che il Comune si adoperasse per trovare altre soluzioni e che applicasse le leggi e vietasse i botti almeno la notte”.

“Spero che nel tempo si arrivi a una soluzione ottimale per tutti”, scriveva invece un’altra lettrice tempo fa “perché da cittadina che d’estate tiene le finestre aperte per il caldo posso assicurare che sopportare il rumore dei petardi tutta la notte non è il massimo”.

Che cosa si può fare per salvare assieme ai raccolti anche il sonno di tutti? Altrove è stato sperimentato l’utilizzo di cannoni laser (più costosi), che garantirebbero il risultato di tenere lontani i volatili senza creare rumore.

Sabato, 18 giugno 2022

