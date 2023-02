La nebbia avvolge Cagliari, voli in ritardo all'aeroporto di Elmas

Cagliari si risveglia avvolta dalla nebbia, con visibilità molto ridotta, quasi pari a zero in tutti i rioni. Sin da prima dell’alba è stato molto difficile riuscire a spostarsi con l’auto per i più mattinieri. E la nebbia sta creando disagi anche all’aeroporto di Elmas. I voli per Torino, Londra e Roma segnano già quasi due ore di ritardo. I passeggeri sono a bordo ma è impossibile decollare in sicurezza. Ritardi e riprogrammazione di voli anche dagli altri aeroporti.

Sarà possibile tornare alla normalità solo quando la nebbia si diraderà: nell’attesa, giusto per fare un esempio, l’Elmas-Milano d Ita Airways partirà, se tutto va bene, con novanta minuti di ritardo.