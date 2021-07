La musica di Raffaella Carrà scalda gli azzurri per Italia-Spagna. E tutta la Sardegna tifa per il “suo” Barella

Tutta la Sardegna, intanto, tifa per il suo beniamino Nicolò Barella, cagliaritano, primo sardo a segnare nella fase finale di una competizione europea o mondiale. La speranza è che Nicolò regali ancora una memorabile rete contro i cugini spagnoli e trascini gli azzurri alla finale di domenica prossima. I tifosi sono pronti: le strade iniziano a svuotarsi, le bandiere italiane sventolano in tutti gli angoli su balconi e chioschetti, e piazza Yenne resta l’ambita meta finale della giornata.

Prima della partita di questa sera con la Spagna gli azzurri si riscalderanno sulle note di “A far l’amore comincia tu” di Raffaella Carrà. Un modo di rendere omaggio, in allegria, alla regina della televisione scomparsa ieri a 78 anni dopo una breve malattia. La Raffa nazionale sarà così ricordata in diretta mondiale, probabilmente come lei avrebbe voluto. “La scomparsa di un’icona come Raffaella Carrà – spiega il presidente della Figc Gabriele Gravina – donna innovativa e artista straordinaria, ha colpito tutti. Prima di Italia-Spagna, la sua partita, vogliamo ricordarla con allegria, ascoltando insieme la sua musica carica di energia.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a