La musica da camera sbarca nel foyer - Sardegna

Il classicismo viennese di Haydn e Franz Anton Hoffmeister e ancora le note barocche di Antonio Vivaldi. Il Trio "La Follia" sfoglierà celebri pagine musicali di questi grandi compositori martedì 25 ottobre alle 20.30 nel foyer di platea del Lirico di Cagliari.

È il nuovo appuntamento con la rassegna di musica da camera MusicAlFoyer, itinerario che dalla musica barocca giunge alle atmosfere jazz e alle suggestioni delle nuove composizioni dei nostri giorni. Il terzetto cameristico è composto da Gianluca Pischedda, violoncellista del Lirico di Cagliari, musicista eclettico che al suo lavoro in orchestra affianca collaborazioni con gruppi e artisti spaziando tra generi e stili, Stefania Bandino e Lisa de Renzio, rispettivamente primo e secondo flauto nell'Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari.

Il programma musicale propone il celebre Trio londinese di Haydn, di cui saranno eseguiti il n. 1 e n.3. Poi ancora Trio n. 3 e n. 2 di Franz Anton Hoffmeister e la celeberrima sonata barocca "La follia" di Antonio Vivaldi. "Un brano a cui siamo particolarmente affezionati - spiega all' ANSA Gianluca Pischedda - attorno a queste note e al concetto di "follia", che in un certo senso rappresenta lo spirito del nostro trio data l' attitudine nel metterci sempre in gioco, abbiamo costruito il programma, contornato da brani classici".

Lo spettacolo dura circa 70 minuti. "Siamo amici da sempre - aggiunge Stefania Bandino - sul palco porteremo oltre al rigore dell' esecuzione di questi bellissimi brani, tutta la nostra voglia di suonare assieme e divertirci".



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna