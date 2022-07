Addio calcetto, a Cagliari impazza la padel mania. Complici anche le misure anti Covid che hanno condizionato le consuetudini di tutto il mondo, il padel, molto socializzante e facile da praticare anche per persone che non hanno mai giocato a tennis, ha conquistato il cuore di tantissimi sportivi cagliaritani. Così chi prima si divertiva a dare i calci al pallone, ora ha preso in mano la racchetta. E tanti imprenditori, soprattutto in città, hanno fiutato l’affare e seguito la moda, convertendo i campi da calcetto in spazi per la nuova disciplina. Tra città e area vasta gli impianti sono una sessantina, ma la stessa Federazione fatica a tenere il conto.

Il padel nasce in Sudamerica negli anni ‘70 del secolo scorso, arriva in Italia negli anni ’90 e viene riconosciuto come sport dal Coni, nel 2008.

Ma è solo negli ultimi anni che, anche grazie agli investimenti della Fit, diventa una vera moda. Nel 2020 arriva il Covid e il padel è una delle poche discipline praticabili: è una delle chiavi del recente successo. Il presidente nazionale della Fit, il cagliaritano Angelo Binaghi, riesce ad ospitare, con l’aiuto della Regione Sardegna e il Tennis Club Cagliari, una tappa del Worl Padel Tour ( una sorta di Campionato Mondiale a Tappe) e intanto gli impianti sportivi con campi della nuova disciplina spuntano come funghi, e tanti imprenditori, interessati soprattutto al business dell’affitto del campo, modificano, i loro progetti, e molti campi da calcetto, basket e volley, si trasformano in campi da padel.

Anche, gli imprenditori turistici, afferrano l’occasione, e quasi tutti i resort, villaggi, camping, costruiscono e si sviluppano con campi da Padel.

Al dicembre del 2021, il Comitato Regionale Sardo registra oltre 30 società affiliate, con circa 3 mila tesserati. Una crescita inarrestabile: a giugno 2022 le società sono oltre 55, ed arriveranno presto a superare i 60. “Contare gli impianti è praticamente impossibile”, dichiara Franco Bellini, consigliere del comitato regionale Padel, “io seguo direttamente, la nascita di nuovi impianti, e devo dire, di averne visitati circa 110, e tanti nuovi spuntano ogni settimana”.

Oltre il 50 % degli impianti della Sardegna si trovano tra Cagliari e area vasta, un 25% circa nella zona di Sassari. Mentre nel resto della Sardegna, per il momento, gli impianti, sono più che altro campi, al servizio turistico, senza sviluppo agonistico, e con poco futuro di continuità agonistica e sociale.

“L’obbiettivo del Comitato Regionale Sardo, ma anche della FIT Nazionale”, aggiunge Bellini, è quello di sviluppare la disciplina padel, come uno sport, che a breve diventerà olimpico”.

L'articolo La moda del padel conquista Cagliari, in città 60 nuovi campi in pochi anni: archiviato il calcetto proviene da Casteddu On line.